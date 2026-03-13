Zaštićeni na tlu, ranjivi iz zraka: 'Ovo bi mogla biti nova meta u suvremenim sukobima'

Podatkovni centri – fizičke zgrade u kojima se nalaze serveri i infrastruktura potrebna za rad bankarskih aplikacija, cloud servisa i sustava umjetne inteligencije – mogli bi postati nova meta u suvremenim sukobima, upozoravaju stručnjaci nakon nedavnih napada na takve objekte na Bliskom istoku

Prema dostupnim informacijama, dva Amazonova podatkovna centra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođena su dronovima 1. ožujka, a treći centar u Bahreinu oštećen je krhotinama nakon obližnjeg napada. Odgovornost za to preuzela je iranska Revolucionarna garda (IRGC) izjavivši da je cilj bio utvrditi ulogu tih centara u, kako tvrde, potpori vojnim i obavještajnim aktivnostima protivnika. Amazon nije dodatno komentirao napade, ali je za Euronews uputio na svoju stranicu za praćenje statusa usluga. Do 11. ožujka nekoliko njegovih servisa i dalje je bilo nedostupno za korisnike u UAE-u i Bahreinu ili su zabilježeni poremećaji u radu.

Analitičari smatraju da bi ovo mogli biti među prvim poznatim fizičkim napadima na podatkovne centre, objekte koji su ključni za funkcioniranje digitalne ekonomije. 'Vrlo je vjerojatno da će podatkovni centri u budućnosti biti meta napada', rekao je Vincent Boulanin, direktor programa za upravljanje umjetnom inteligencijom pri Štokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Takvi centri omogućuju rad umjetne inteligencije jer osiguravaju računalnu snagu, pohranu podataka i brzu internetsku infrastrukturu potrebnu za treniranje i rad AI modela. 'Podatkovni centri su ključni gradivni element nacionalnih AI kapaciteta i mogu se smatrati kritičnom infrastrukturom', upozorio je Boulanin. Napadi na njih stoga mogu imati široke posljedice za civilni sektor, ali i za vojsku, jer se AI sustavi sve češće koriste u vojnim operacijama. Prema mišljenju stručnjaka, najveći rizik nose tzv. podatkovni centri velikih tehnoloških kompanija poput Microsofta, Google Clouda i Amazon Web Servicesa. Takvi objekti često sadrže najmanje 5000 servera i mogu se prostirati na milijunima četvornih metara. Meta napada može biti i infrastruktura tvrtki koje razvijaju umjetnu inteligenciju, poput OpenAI-a ili Anthropica, osobito ako napadači žele pogoditi podatkovne kapacitete povezane s američkom vojskom.

Posljedice napada na Teheran