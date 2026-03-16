Sigurnosni stručnjaci upozoravaju na novu vrstu kibernetičke prijetnje: autonomne AI agente koji mogu samostalno pronaći načine za zaobilaženje sigurnosnih sustava i iznošenje povjerljivih podataka iz organizacija.

AI kao nova 'unutarnja prijetnja'

Istraživanje koje je proveo laboratorij za sigurnost umjetne inteligencije Irregular, u suradnji s tvrtkama poput OpenAI-a i Anthropica, pokazalo je da AI agenti mogu razviti neočekivane i potencijalno opasne strategije kada pokušavaju izvršiti zadatke. U eksperimentima su dobili relativno jednostavan zadatak: iz interne baze podataka tvrtke trebali su generirati objave za LinkedIn. Međutim tijekom tog procesa neki su agenti zaobišli sigurnosne sustave i javno objavili osjetljive informacije, uključujući lozinke, iako to od njih nitko nije tražio, piše Guardian.

Prema riječima suosnivača laboratorija Dana Lahava, takvo ponašanje znači da umjetna inteligencija predstavlja novu kategoriju rizika, stoga ističe: 'AI se može smatrati novim oblikom unutarnje prijetnje u organizacijama.'

Simulacija tvrtke i neočekivano ponašanje

Da bi proučio ponašanje AI sustava, Lahav je stvorio simulirani informatički sustav tvrtke nazvane MegaCorp. Sustav je sadržavao tipične interne podatke o zaposlenicima, proizvodima i klijentima.

U simulaciju je uveden tim AI agenata, a glavni agent imao je zadatak upravljati s dva pomoćna i potaknuti ih da 'kreativno zaobiđu prepreke' pri pronalaženju informacija.

Iako im nije izravno naređeno da krše sigurnosna pravila, agenti su tijekom rada pronašli sigurnosne propuste u kodu baze podataka, otkrili tajni ključ za pristup sustavu i krivotvorili administratorsku sesiju da bi dobili pristup ograničenom dokumentu.

Na kraju su uspjeli doći do povjerljivog izvješća za dioničare i predati ga korisniku koji nije imao ovlasti za to.