Može li se Europa oduprijeti sirenskom zovu Silicijske doline? Evo kako to rade Šveđani

Šef startupa koji bilježi vrlo brz rast ukazuje na tri ključna elementa koja mogu pomoći u zadržavanju tehnoloških talenata na Starom kontinentu

Zadržavanje tehnoloških talenata može biti zahtjevno za europske tvrtke, ali glavni izvršni direktor švedskog startupa za vibe kodiranje Lovable kaže kako to ne mora biti jednosmjerna cesta prema Silicijskoj dolini. Anton Osika smatra kako švedske osobine poput dugoročnog razmišljanja i izgradnje za nadolazeća desetljeća privlače pojedine talente više nego SAD.

Ovaj dugoročniji način razmišljanja - uparen s onim što je opisao kao švedsku kulturu koja potiče stvaranje čvrsto povezanih timova s malom fluktuacijom - mami pojedine švedske tehnološke radnike nazad iz Silicijske doline i Londona. Neki se vraćaju, rekao je Osika, jer im 'nedostaje način na koji razmišljamo o tome da smo ovdje na duge staze i svima koji brinu o tome da tim radi stvarno dobro, da je vrlo dobro povezan', radni etos za koji je rekao kako je ugrađen u švedsku kulturu. Lovable, lansiran u studenom 2024. godine, dosegao je 100 milijuna američkih dolara godišnjeg redovnog prihoda u samo osam mjeseci. Porastao je za više od 30 posto, s 300 na 400 milijuna dolara u jednom mjesecu. Osika je razvoj tvrtke opisao kao 'hiperrast', što je razmjerno neuobičajeno u Švedskoj. Taj zamah dovodi strane tehnološke čelnike u Stockholm. U pojedinim slučajevima s njima dolaze i njihove obitelji.