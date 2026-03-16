ZADRŽAVANJE TALENATA

Može li se Europa oduprijeti sirenskom zovu Silicijske doline? Evo kako to rade Šveđani

Miroslav Wranka

16.03.2026 u 14:07

Anton Osika, Lovable Izvor: EPA / Autor: Kimmo Brandt
Šef startupa koji bilježi vrlo brz rast ukazuje na tri ključna elementa koja mogu pomoći u zadržavanju tehnoloških talenata na Starom kontinentu

Zadržavanje tehnoloških talenata može biti zahtjevno za europske tvrtke, ali glavni izvršni direktor švedskog startupa za vibe kodiranje Lovable kaže kako to ne mora biti jednosmjerna cesta prema Silicijskoj dolini.

Anton Osika smatra kako švedske osobine poput dugoročnog razmišljanja i izgradnje za nadolazeća desetljeća privlače pojedine talente više nego SAD.

Ovaj dugoročniji način razmišljanja - uparen s onim što je opisao kao švedsku kulturu koja potiče stvaranje čvrsto povezanih timova s malom fluktuacijom - mami pojedine švedske tehnološke radnike nazad iz Silicijske doline i Londona.

Neki se vraćaju, rekao je Osika, jer im 'nedostaje način na koji razmišljamo o tome da smo ovdje na duge staze i svima koji brinu o tome da tim radi stvarno dobro, da je vrlo dobro povezan', radni etos za koji je rekao kako je ugrađen u švedsku kulturu.

Lovable, lansiran u studenom 2024. godine, dosegao je 100 milijuna američkih dolara godišnjeg redovnog prihoda u samo osam mjeseci. Porastao je za više od 30 posto, s 300 na 400 milijuna dolara u jednom mjesecu.

Osika je razvoj tvrtke opisao kao 'hiperrast', što je razmjerno neuobičajeno u Švedskoj. Taj zamah dovodi strane tehnološke čelnike u Stockholm. U pojedinim slučajevima s njima dolaze i njihove obitelji.

Što Europa može naučiti od Švedske

Lovableu u prilog idu i jaka švedska tržišta kapitala te velika baza talenata. Međutim, Švedska se općenito bori sa zadržavanjem mnogih od svojih najvećih tehnoloških uspjeha. Izvješće McKinseyja iz kolovoza prošle godine pokazalo je kako više od 70 posto jednoroga (startupa procijenjenih na milijardu USD ili više) na kraju napušta Švedsku, obično putem inozemnih akvizicija ili izlistavanja u inozemstvu.

Dvije najznačajnije švedske priče o tehnološkom uspjehu, Klarna i Spotify, odlučile su izaći na burzu u SAD-u. Osika je uvjeren kako je druga snaga Švedske podrška koju novi talenti dobivaju od sljedećeg vala poduzetnika. Švedski startupi također su prisiljeni razmišljati međunarodno od prvog dana jer je domaće tržište malo, što osnivače tjera na izgradnju za globalnu razinu gotovo odmah, što je drukčije nego u nekim većim europskim državama

Osika smatra kako Švedska mogla ići brže, posebno u tehnološkim inovacijama u javnom sektoru, uz podršku političara koji trebaju biti ambiciozniji, brže djelovati i 'ponovno zamisliti što je moguće', piše Business Insider.

