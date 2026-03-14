Cetinski poslao poruku Jozinoviću prije koncerta u Novom Sadu: 'Svi smo bili mladi'

Tony Cetinski javno je podržao mladog pjevača Jakova Jozinovića uoči njegova koncerta u dvorani Spens u Novom Sadu, gdje je on sam nedavno otkazao nastup
Tony Cetinski oglasio se uoči koncerta Jakova Jozinovića u novosadskoj dvorani SPENS, objavivši njihovu zajedničku fotografiju i poruku podrške mlađem kolegi. Cetinski je podsjetio kako su svi glazbenici jednom bili na početku karijere te mu poželio uspješan nastup.
Na društvenim mrežama Cetinski je podijelio fotografiju s Jozinovićem uz poruku koja je brzo privukla pažnju pratitelja.
‘Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti sretan koncert i mnogo lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvijek pobjeđuje glazba’, napisao je Cetinski.
Uz objavu je dodao i pjesmu ‘Show Must Go On’.
Različite odluke
Podsjetimo, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata nedavno su pozvale hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste koncerte u dvorani Spens u Novom Sadu. Navode da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara 1991. godine služila kao logor za hrvatske branitelje i civile te da su ondje mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani.
Tony Cetinski trebao je ondje nastupiti na Dan žena, no koncert je otkazao na sam dan održavanja. Iz dvorane Spens tada su objavili da je do jutra tog dana prodano oko 3500 ulaznica.
Nakon toga braniteljske udruge uputile su apel Jakovu Jozinoviću da, poput Cetinskog, otkaže koncert zakazan za 14. ožujka. Jozinović je, međutim, odlučio održati planirani nastup.