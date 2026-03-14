Cetinski poslao poruku Jozinoviću prije koncerta u Novom Sadu: 'Svi smo bili mladi'

M.D.

14.03.2026 u 21:58

Jakov Jozinović i Tony Cetinski Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Tony Cetinski javno je podržao mladog pjevača Jakova Jozinovića uoči njegova koncerta u dvorani Spens u Novom Sadu, gdje je on sam nedavno otkazao nastup

Tony Cetinski oglasio se uoči koncerta Jakova Jozinovića u novosadskoj dvorani SPENS, objavivši njihovu zajedničku fotografiju i poruku podrške mlađem kolegi. Cetinski je podsjetio kako su svi glazbenici jednom bili na početku karijere te mu poželio uspješan nastup.

Na društvenim mrežama Cetinski je podijelio fotografiju s Jozinovićem uz poruku koja je brzo privukla pažnju pratitelja.

‘Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti sretan koncert i mnogo lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvijek pobjeđuje glazba’, napisao je Cetinski.

Uz objavu je dodao i pjesmu ‘Show Must Go On’.

Jakov Jozinović i Tony Cetinski Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

Različite odluke

Podsjetimo, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata nedavno su pozvale hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste koncerte u dvorani Spens u Novom Sadu. Navode da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara 1991. godine služila kao logor za hrvatske branitelje i civile te da su ondje mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani.

Jakov Jozinović Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Tony Cetinski trebao je ondje nastupiti na Dan žena, no koncert je otkazao na sam dan održavanja. Iz dvorane Spens tada su objavili da je do jutra tog dana prodano oko 3500 ulaznica.

Nakon toga braniteljske udruge uputile su apel Jakovu Jozinoviću da, poput Cetinskog, otkaže koncert zakazan za 14. ožujka. Jozinović je, međutim, odlučio održati planirani nastup.

Pravilo kojeg se svi moraju držati: Nicole Kidman otkrila zašto je prekinula snimanje intimne scene
Isplivale nove fotke Brada Pitta: Pokazao novi imidž za kojim su obožavateljice već poludjele
Victoria Beckham šokirala fanove nikad mršavijim izgledom: 'Ovo ne izgleda dobro ni zdravo'

