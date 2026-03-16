Apple i dalje u gabuli sa Siri, kasnit će im neki proizvodi?

Prema informacijama iz anonimnih izvora unutar tvrtke, razvoj naprednije verzije Siri postao je jedan od glavnih tehnoloških izazova za Apple, a kašnjenja u tom projektu sada utječu i na druge planirane uređaje.

Problemi s razvojem poboljšane verzije glasovnog asistenta Siri usporili su lansiranje nekoliko novih proizvoda koje razvija Apple , pokazuje novo izvješće Bloombergovog Marka Gurmana.

Novi pametni kućni uređaji na čekanju

Gurman je još prošle godine izvijestio o nekoliko proizvoda koji su se nalazili u Appleovu razvoju i trebali su biti predstavljeni još 2025. godine, a među njima su oni poznati pod internim kodnim oznakama J490 i J491.

Model J490 trebao je biti Appleov odgovor na proizvode poput Amazon Echo Showa 8, pametnog kućnog uređaja sa zaslonom i glasovnim upravljanjem, sličnog zvučniku HomePod mini, ali s integriranim zaslonom i sučeljem nalik onome na Apple Watchu.

Drugi model, J491, navodno je zamišljen kao verzija istog uređaja koja bi se montirala na zid. Spominje se i treći konceptualni proizvod, nešto u stilu pametnog zaslona stavljenog na mali robotski mehanizam koji se kreće po stolu.

Siri u središtu cijelog projekta

Središnji element svih tih uređaja trebala je biti nova i naprednija verzija Siri, a koja bi omogućila prirodniju komunikaciju i učinkovitije upravljanje kućnim uređajima, glazbom i komunikacijskim funkcijama.

Apple je 2023. godine počeo javno naglašavati razvoj poboljšanog sustava Siri, a tijekom 2024. promovirao ga je u svojim marketinškim kampanjama. Međutim, unatoč najavama, nova verzija asistenta još nije dovršena.

Kašnjenja i promjene planova

Prema Gurmanovim izvorima, spomenuti uređaji trebali su biti predstavljeni otprilike u ovom razdoblju s novom 'personaliziranom' verzijom Siri u sklopu sustava iOS 26. Zbog kašnjenja u razvoju umjetne inteligencije taj plan sada više nije ostvariv.

Najnovije procjene govore da bi predstavljanje moglo biti pomaknuto za jesen, potencijalno oko rujna, no ni taj rok nije siguran. Apple u međuvremenu nastavlja razvijati vlastite AI tehnologije, a istodobno surađuje s partnerima poput Googlea da bi ubrzao razvoj naprednih funkcija umjetne inteligencije.

Odgode novih uređaja pokazuju koliko je razvoj naprednih AI sustava postao ključan za buduće proizvode tehnoloških kompanija, posebno u području pametnog doma, piše Gizmodo.