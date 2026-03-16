Apple i dalje u gabuli sa Siri, kasnit će im neki proizvodi?

S obzirom na to da nova Siri obećava sveobuhvatniji razgovor s korisnicima, insajderi pretpostavljaju da su dva odgođena uređaja, J490 i J491, usko vezana uz glasovnu asistenciju
Problemi s razvojem poboljšane verzije glasovnog asistenta Siri usporili su lansiranje nekoliko novih proizvoda koje razvija Apple, pokazuje novo izvješće Bloombergovog Marka Gurmana.
Prema informacijama iz anonimnih izvora unutar tvrtke, razvoj naprednije verzije Siri postao je jedan od glavnih tehnoloških izazova za Apple, a kašnjenja u tom projektu sada utječu i na druge planirane uređaje.
Novi pametni kućni uređaji na čekanju
Gurman je još prošle godine izvijestio o nekoliko proizvoda koji su se nalazili u Appleovu razvoju i trebali su biti predstavljeni još 2025. godine, a među njima su oni poznati pod internim kodnim oznakama J490 i J491.
Model J490 trebao je biti Appleov odgovor na proizvode poput Amazon Echo Showa 8, pametnog kućnog uređaja sa zaslonom i glasovnim upravljanjem, sličnog zvučniku HomePod mini, ali s integriranim zaslonom i sučeljem nalik onome na Apple Watchu.
Drugi model, J491, navodno je zamišljen kao verzija istog uređaja koja bi se montirala na zid. Spominje se i treći konceptualni proizvod, nešto u stilu pametnog zaslona stavljenog na mali robotski mehanizam koji se kreće po stolu.
Siri u središtu cijelog projekta
Središnji element svih tih uređaja trebala je biti nova i naprednija verzija Siri, a koja bi omogućila prirodniju komunikaciju i učinkovitije upravljanje kućnim uređajima, glazbom i komunikacijskim funkcijama.
Apple je 2023. godine počeo javno naglašavati razvoj poboljšanog sustava Siri, a tijekom 2024. promovirao ga je u svojim marketinškim kampanjama. Međutim, unatoč najavama, nova verzija asistenta još nije dovršena.
Kašnjenja i promjene planova
Prema Gurmanovim izvorima, spomenuti uređaji trebali su biti predstavljeni otprilike u ovom razdoblju s novom 'personaliziranom' verzijom Siri u sklopu sustava iOS 26. Zbog kašnjenja u razvoju umjetne inteligencije taj plan sada više nije ostvariv.
Najnovije procjene govore da bi predstavljanje moglo biti pomaknuto za jesen, potencijalno oko rujna, no ni taj rok nije siguran. Apple u međuvremenu nastavlja razvijati vlastite AI tehnologije, a istodobno surađuje s partnerima poput Googlea da bi ubrzao razvoj naprednih funkcija umjetne inteligencije.
Odgode novih uređaja pokazuju koliko je razvoj naprednih AI sustava postao ključan za buduće proizvode tehnoloških kompanija, posebno u području pametnog doma, piše Gizmodo.