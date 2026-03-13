Europske države podržale zabranu AI sustava koji stvaraju intimne ‘deepfake’ sadržaje

Europske države podržale su nova pravila kojima se zabranjuju alati umjetne inteligencije koji stvaraju seksualizirane ‘deepfake’ sadržaje bez pristanka, nakon reakcija javnosti na slike nastale uz pomoć AI chatbota Grok, razvijenog u tvrtki Elona Muska
Veleposlanici država članica EU-a u petak su se usuglasili oko zabrane ‘praksi vezanih uz generiranje seksualnog i intimnog sadržaja bez pristanka ili materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece’, izjavio je glasnogovornik Cipra, države koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije.
Izmjene zakonodavstva
Zabrana je dio izmjena opsežnog europskog zakonodavstva o umjetnoj inteligenciji. Te izmjene predložili su Europski parlament i države članice, javlja France 24.
O prijedlogu bi u srijedu trebali glasovati odbori Europskog parlamenta. Europarlamentarac Sergey Lagodinsky, jedan od zagovornika zabrane, izjavio je da pitanje nadilazi pojedinačne slučajeve.
‘Ne radi se samo o pojedinačnim skandalima poput Groka. Riječ je o tome koliko moći želimo dati umjetnoj inteligenciji da ponižava ljude’, rekao je Lagodinsky.
Platforma X, na kojoj je dostupan Grok, objavila je u siječnju da ima ‘nultu toleranciju’ prema seksualiziranim ‘deepfake’ sadržajima koji uključuju djecu i žene. Tvrtka je tada najavila i mjere kojima želi spriječiti stvaranje takvih slika nakon globalnih kritika.
Europska komisija u siječnju je pokrenula istragu o Groku prema pravilima EU-a o digitalnim uslugama.
Nova pravila u kolovozu
Da bi zabrana stupila na snagu, potrebno je postići konačni dogovor između Europskog parlamenta i država članica o završnom tekstu izmjena zakonodavstva o umjetnoj inteligenciji.
Istodobno su veleposlanici država članica odobrili i novi vremenski okvir za primjenu pravila o visokorizičnim sustavima umjetne inteligencije. Predloženo je da se ona primjenjuju od prosinca 2027. za samostalne visokorizične sustave te od kolovoza 2028. za visokorizične sustave ugrađene u proizvode.
Prema trenutačnom rasporedu, ta pravila trebala bi stupiti na snagu u kolovozu 2026. i kolovozu 2027., osim ako odgoda ne bude službeno potvrđena.