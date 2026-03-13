Europske države podržale zabranu AI sustava koji stvaraju intimne ‘deepfake’ sadržaje

O prijedlogu bi u srijedu trebali glasovati odbori Europskog parlamenta. Europarlamentarac Sergey Lagodinsky, j edan od zagovornika zabrane, izjavio je da pitanje nadilazi pojedinačne slučajeve.

Zabrana je dio izmjena opsežnog europskog zakonodavstva o umjetnoj inteligenciji. Te izmjene predložili su Europski parlament i države članice, javlja France 24.

Veleposlanici država članica EU-a u petak su se usuglasili oko zabrane ‘praksi vezanih uz generiranje seksualnog i intimnog sadržaja bez pristanka ili materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece’, izjavio je glasnogovornik Cipra, države koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije.

‘Ne radi se samo o pojedinačnim skandalima poput Groka. Riječ je o tome koliko moći želimo dati umjetnoj inteligenciji da ponižava ljude’, rekao je Lagodinsky.

Platforma X, na kojoj je dostupan Grok, objavila je u siječnju da ima ‘nultu toleranciju’ prema seksualiziranim ‘deepfake’ sadržajima koji uključuju djecu i žene. Tvrtka je tada najavila i mjere kojima želi spriječiti stvaranje takvih slika nakon globalnih kritika.

Europska komisija u siječnju je pokrenula istragu o Groku prema pravilima EU-a o digitalnim uslugama.

Nova pravila u kolovozu

Da bi zabrana stupila na snagu, potrebno je postići konačni dogovor između Europskog parlamenta i država članica o završnom tekstu izmjena zakonodavstva o umjetnoj inteligenciji.

Istodobno su veleposlanici država članica odobrili i novi vremenski okvir za primjenu pravila o visokorizičnim sustavima umjetne inteligencije. Predloženo je da se ona primjenjuju od prosinca 2027. za samostalne visokorizične sustave te od kolovoza 2028. za visokorizične sustave ugrađene u proizvode.

Prema trenutačnom rasporedu, ta pravila trebala bi stupiti na snagu u kolovozu 2026. i kolovozu 2027., osim ako odgoda ne bude službeno potvrđena.