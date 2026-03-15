VR stiže u hrvatske zatvore: Doznali smo kako će zatvorenicima pomoći u povratku u normalan život

Probacija podrazumijeva nadzor službenika i rad na socijalnim vještinama , no klasični razgovori ponekad ostaju previše apstraktni. Upravo tu uskače VR. Pomoću posebno razvijenih scenarija osuđenici se suočavaju s rizičnim situacijama koje oponašaju stvarni život. Umjesto da samo pričaju o tome što bi učinili u nekoj konfliktnoj situaciji, oni je proživljavaju u virtualnom svijetu.

Cilj je smanjiti rizik od ponovnog počinjenja kaznenih djela tako što će uvježbavanjem adekvatnih reakcija 'istrenirati' mozak na drugačiji obrazac ponašanja. Podsjetimo, riječ je o osobama uključenima u probaciju, odnosno osuđenicima koji kaznu ne služe u zatvoru, već u zajednici, pod nadzorom probacijskih službenika, uz obavezu sudjelovanja u programima koji trebaju smanjiti rizik od ponovnog počinjenja kaznenih djela.

'Primjena programa virtualne stvarnosti (VR) u radu s osobama uključenima u probaciju započela je kroz edukativnu fazu. U razdoblju od listopada do prosinca 2025. godine provedeno je šest jednodnevnih edukacija na području Republike Hrvatske, a u njih su bili uključeni probacijski službenici te službenici tretmana u zatvorskom sustavu', navode iz Ministarstva pravosuđa.

Simulacije stvarnih životnih situacija

Službenici su prošli kroz teorijski okvir rješavanja problema, ali i praktičnu obuku rukovanja VR opremom. Ideja, kažu iz Ministarstva, jest omogućiti stručnjacima moćan alat koji će nadopuniti dosadašnji tretmanski rad.

U virtualnom okruženju osuđenici se susreću sa simuliranim situacijama koje oponašaju one iz stvarnog života. Ideja je da kroz takve scenarije vježbaju donošenje odluka i adekvatne reakcije prije nego što se nađu u sličnim okolnostima u stvarnom životu. 'Time se osuđenicima pruža prilika za uvježbavanje adekvatnih reakcija i donošenja odluka u kontroliranim uvjetima', navode iz Ministarstva.

U program se osuđenici uključuju na temelju stručne procjene probacijskih službenika. A pritom, navode iz Ministarstva, u obzir uzimaju potrebe pojedinca i to je li on uopće motiviran za sudjelovanje. Zanimljivo je to da sama tehnologija često potiče interes među osuđenicima.