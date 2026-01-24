INSPIRIRANO NETFLIXOM

Tisuće kultnih filmova besplatno i bez registracije: Wikipedia krije pravi raj za filmofile

Miroslav Wranka

24.01.2026 u 09:43

It's a Wonderful Life
It's a Wonderful Life Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Britannica
Bionic
Reading

Projekt volonterske zajednice Wikipedije domaćin je preko 4000 filmova s ​​Wikimedia Commonsa, Internet Archivea ili YouTubea koji su dospjeli u javnu domenu

Na WikiFlixu, arhivi filmova u javnoj domeni inspiriranoj Netflixom, možete besplatno gledati filmove poput 'Divan život' (It's a Wonderful Life), 'Metropolis', 'Sherlock Jr.' i 'Nosferatu'. Ne morate čak ni kreirati korisnički račun.

vezane vijesti

Projekt volonterske zajednice Wikipedije domaćin je preko 4000 filmova s ​​Wikimedia Commonsa, Internet Archivea ili YouTubea koji su dospjeli u javnu domenu, što znači da je moguće slobodno ih dijeliti i distribuirati, obično zato što su istekla autorska prava.

tportal
Izvor: WikiFlix / Autor: WikiFlix

Može vas upoznati s povijesnim filmovima kao što je 'Wings', prvi koji je osvojio Oscara za najbolji film, kao i s hrpom skrivenih dragulja.

Na početnoj stranici WikiFlix daje prioritet filmovima koji imaju puno poveznica na svojim stranicama na Wikipediji jer je vjerojatnije da će biti popularni ili zanimljivi. Ali postoji određeni stupanj kuriranja, a zajednica okupljena oko WikiFlixa održava i crnu listu, piše Tech Crunch.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INSPIRIRANO NETFLIXOM

INSPIRIRANO NETFLIXOM

Tisuće kultnih filmova besplatno i bez registracije: Wikipedia krije pravi raj za filmofile
NUŽNA EDUKACIJA

NUŽNA EDUKACIJA

Papa Lav zabrinut zbog umjetne inteligencije: 'Iza goleme sile stoji nekoliko tvrtki'
MOĆNE TVRTke

MOĆNE TVRTke

Godina 'hektokorna' u kojoj se ruše rekordi: Jesu li ovo nove 'zlatne koke' ili opasan balon?

najpopularnije

Još vijesti