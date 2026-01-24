Tisuće kultnih filmova besplatno i bez registracije: Wikipedia krije pravi raj za filmofile

Na WikiFlixu , arhivi filmova u javnoj domeni inspiriranoj Netflixom, možete besplatno gledati filmove poput 'Divan život' (It's a Wonderful Life), 'Metropolis', 'Sherlock Jr.' i 'Nosferatu'. Ne morate čak ni kreirati korisnički račun.

Projekt volonterske zajednice Wikipedije domaćin je preko 4000 filmova s ​​Wikimedia Commonsa, Internet Archivea ili YouTubea koji su dospjeli u javnu domenu, što znači da je moguće slobodno ih dijeliti i distribuirati, obično zato što su istekla autorska prava.

Može vas upoznati s povijesnim filmovima kao što je 'Wings', prvi koji je osvojio Oscara za najbolji film, kao i s hrpom skrivenih dragulja.

Na početnoj stranici WikiFlix daje prioritet filmovima koji imaju puno poveznica na svojim stranicama na Wikipediji jer je vjerojatnije da će biti popularni ili zanimljivi. Ali postoji određeni stupanj kuriranja, a zajednica okupljena oko WikiFlixa održava i crnu listu, piše Tech Crunch.