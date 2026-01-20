Računalo se ne gasi? Microsoft ima moguće rješenje za taj problem

Microsoft je objavio hitnu zakrpu kojom rješava nekoliko kritičnih propusta pristiglih sa sigurnosnim ažuriranjem sustava Windows iz siječnja 2026. godine
Ako nedavno niste mogli isključiti svoje računalo s operativnim sustavom Windows 11, evo mogućeg rješenja za taj problem.
Točnije, rješava problem za pojedine uređaje koji bi se ponovno pokrenuli tek kada bi ih korisnici pokušali isključiti ili hibernirati.
Također, korisnicima Windowsa 10 i Windowsa 11 vraćena je mogućnost prijave na uređaje putem aplikacija za udaljeno povezivanje.
Iz Microsofta su priopćili kako je nemogućnost isključivanja ili hibernacije utjecala na uređaje pomoću Secure Launcha, sigurnosne značajke koja štiti računalo od napada na razini firmvera tijekom pokretanja.
Što se tiče problema s udaljenim povezivanjem, Microsoft je na svojoj stranici Known issues objasnio kako su greške u upitima za vjerodajnice bile uzrok problema pri pokušajima prijave na uređaje na daljinu.
Pojedini dugotrajni problemi sa sigurnosnom nadogradnjom Windowsa iz siječnja, poput prikaza praznih zaslona ili rušenja Outlook Classica, navodno i dalje pogađaju pojedine korisnike.
U listopadu je Microsoft morao izdati još jednu žurnu zakrpu za Windows 11 vezano uz Windows Recovery Environment, piše Engadget.