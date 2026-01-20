Računalo se ne gasi? Microsoft ima moguće rješenje za taj problem

Ako nedavno niste mogli isključiti svoje računalo s operativnim sustavom Windows 11, evo mogućeg rješenja za taj problem.

Microsoft je objavio hitnu zakrpu kojom rješava nekoliko kritičnih propusta pristiglih sa sigurnosnim ažuriranjem sustava Windows iz siječnja 2026. godine.

Točnije, rješava problem za pojedine uređaje koji bi se ponovno pokrenuli tek kada bi ih korisnici pokušali isključiti ili hibernirati.