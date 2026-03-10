Ovo je osam novih emojija za iPhone

Paket novih sličica za digitalno izražavanje dio su paketa promjena koje Apple priprema za iOS 26.4
Apple trenutno radi na izdanju operativnog sustava iOS 26.4, koje je trenutno u beta testiranju i trebalo bi donijeti novitete poput poput popisa za reprodukciju za Apple Music s umjetnom inteligencijom i podršku za enkripciju od pošiljatelja do primatelja za RCS.
U paket je uključeno i osam novih emojija, temeljenih na standardu Unicode 17.0.
Evo popisa:
- iskrivljeno lice: efekt ribljeg oka koji prikazuje lice s velikim očima sa strane glave, s općenito iznenađenim izrazom
- oblak borbe: nešto što biste očekivali vidjeti iznad prikaza tučnjave u stripovima
- baletan/balerina: osoba koja pleše balansirajući na jednoj nozi
- orka: kit ubojica
- dlakavo stvorenje: Bigfoot, jeti, sasquatch...
- trombon: pa, trombon, kao puhaći glazbeni instrument
- klizanje zemlje: velika stijena s padajućim kamenjem na boku
- škrinja s blagom: škrinja koja se otvara i otkriva krunu, zlatnike, rubine i bisernu ogrlicu.
Zasad nije poznato kad bi novi emoji mogli biti pušteni u širu uporabu, ali moguće je kako će se to dogoditi prije travnja, piše Life Hacker.