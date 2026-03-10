IOS 26.4

Ovo je osam novih emojija za iPhone

Miroslav Wranka

10.03.2026 u 13:48

Emojiji za iPhone
Emojiji za iPhone Izvor: Emojipedia / Autor: Emojipedia
Paket novih sličica za digitalno izražavanje dio su paketa promjena koje Apple priprema za iOS 26.4

Apple trenutno radi na izdanju operativnog sustava iOS 26.4, koje je trenutno u beta testiranju i trebalo bi donijeti novitete poput poput popisa za reprodukciju za Apple Music s umjetnom inteligencijom i podršku za enkripciju od pošiljatelja do primatelja za RCS.

U paket je uključeno i osam novih emojija, temeljenih na standardu Unicode 17.0.

Evo popisa:

  • iskrivljeno lice: efekt ribljeg oka koji prikazuje lice s velikim očima sa strane glave, s općenito iznenađenim izrazom
  • oblak borbe: nešto što biste očekivali vidjeti iznad prikaza tučnjave u stripovima
  • baletan/balerina: osoba koja pleše balansirajući na jednoj nozi
  • orka: kit ubojica
  • dlakavo stvorenje: Bigfoot, jeti, sasquatch...
  • trombon: pa, trombon, kao puhaći glazbeni instrument
  • klizanje zemlje: velika stijena s padajućim kamenjem na boku
  • škrinja s blagom: škrinja koja se otvara i otkriva krunu, zlatnike, rubine i bisernu ogrlicu.

Zasad nije poznato kad bi novi emoji mogli biti pušteni u širu uporabu, ali moguće je kako će se to dogoditi prije travnja, piše Life Hacker.

