Ovo je osam novih emojija za iPhone

Apple trenutno radi na izdanju operativnog sustava iOS 26.4, koje je trenutno u beta testiranju i trebalo bi donijeti novitete poput poput popisa za reprodukciju za Apple Music s umjetnom inteligencijom i podršku za enkripciju od pošiljatelja do primatelja za RCS.

U paket je uključeno i osam novih emojija, temeljenih na standardu Unicode 17.0.

Evo popisa:

iskrivljeno lice: efekt ribljeg oka koji prikazuje lice s velikim očima sa strane glave, s općenito iznenađenim izrazom

efekt ribljeg oka koji prikazuje lice s velikim očima sa strane glave, s općenito iznenađenim izrazom oblak borbe: nešto što biste očekivali vidjeti iznad prikaza tučnjave u stripovima

nešto što biste očekivali vidjeti iznad prikaza tučnjave u stripovima baletan/balerina: osoba koja pleše balansirajući na jednoj nozi

osoba koja pleše balansirajući na jednoj nozi orka: kit ubojica

kit ubojica dlakavo stvorenje: Bigfoot, jeti, sasquatch...

Bigfoot, jeti, sasquatch... trombon: pa, trombon, kao puhaći glazbeni instrument

pa, trombon, kao puhaći glazbeni instrument klizanje zemlje: velika stijena s padajućim kamenjem na boku

velika stijena s padajućim kamenjem na boku škrinja s blagom: škrinja koja se otvara i otkriva krunu, zlatnike, rubine i bisernu ogrlicu.

Zasad nije poznato kad bi novi emoji mogli biti pušteni u širu uporabu, ali moguće je kako će se to dogoditi prije travnja, piše Life Hacker.