Jedna od najomiljenijih igračaka na svijetu slavi 30 godina, i generacija Z je voli

Više od 100 milijuna džepnih, plastičnih, jajolikih igračaka prodano je diljem svijeta od njihova lansiranja, navodi proizvođač Bandai Namco. Tamagotchi, čije ime dolazi od japanskih riječi za „jaje“ i „sat“, posljednjih je godina postao popularan modni dodatak među mladima, prema Bandaiu.

Prodaja Tamagotchi proizvoda, ne uključujući videoigre, porasla je otprilike sedam puta u pet godina od 2019. godine. Rafaela Miranda Freire, 15-godišnja turistkinja iz Brazila koja je posjetila tokijsku četvrt Harajuku s majkom, rekla je za AFP da sama ne posjeduje Tamagotchi, ali joj se sviđa koncept.

„Stvarno je nostalgično i slatko. Kao neka slatka estetika iz 2000-tih“, rekla je priznajući da neki njezini vršnjaci „jednostavno to ne vole ili misle da je djetinjasto“. Smatra da stare igračke mogu biti zdrava alternativa društvenim mrežama: „Dobro je. Jednostavno se makneš s telefona i cijeniš male stvari u životu.“

Prošle godine britanski trgovac Hamleys uvrstio je Tamagotchi na svoj popis 100 najboljih igračaka svih vremena, uz bok Lego kockicama i Rubikovoj kocki.

Digitalni ljubimci o kojima se korisnici moraju brinuti kada su gladni ili bolesni, odrastaju ovisno o pruženoj brizi, ali mogu i umrijeti ako su zanemareni.

Bandai Namco je u povodu 30. rođendana Tamagotchija otvorio posebnu izložbu. Ulazeći u prostor kroz golemo bijelo jaje, posjetitelji mogu razgledati razne instalacije pogodne za fotografiranje te povijesnu prostoriju u kojoj se mogu igrati s desecima različitih modela lansiranih tijekom godina.

Gotovo polovica ukupne prodaje Tamagotchi uređaja ostvarena je u Japanu, dok je 33 % prodaje zabilježeno u obje Amerike, a samo 2 % u ostalim zemljama azijsko-pacifičke regije, navodi Bandai Namco.

Yumeho Akita (25) rekla je za AFP da ima lijepa sjećanja na svoje Tamagotchi iskustvo iz djetinjstva.

„Stvarno sam ga željela i kada sam ga napokon dobila, čuvala sam ga i vrlo pažljivo odgajala lik“.

Neki roditelji danas žele da njihova djeca dožive isto.

Američki scenarist Justin Piasecki, na odmoru u Japanu, rekao je za AFP da je nedavno kupio Tamagotchije kao božićni poklon za svoje dvije kćeri, stare četiri i šest godina.

„U ovom trenutku one imaju diplomu iz računalnih znanosti kad je riječ o Tamagotchiju“, rekao je smijući se. „Mislio sam da ću im ja morati pokazati kako se to radi, ali sada one pokazuju meni.“