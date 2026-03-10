Bivši Metin šef za AI dobio milijardu dolara: Evo što planira

Runda financiranja pozicionira tvrtku kao test LeCunova uvjerenja da današnji veliki jezični modeli ne dosežu rasuđivanje i autonomiju na ljudskoj razini. Zajednički su je vodili Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital i Bezos Expeditions.

Advanced Machine Intelligence (AMI), startup koji je osnovao bivši glavni znanstvenik za umjetnu inteligenciju u tvrtki Meta Platforms, Yann LeCun , prikupio je 1,03 milijarde američkih dolara na temelju procjene od 3,50 milijardi dolara prije ulaganja.

LeCun se pridružio Meti 2013. godine da bi osnovao Facebook AI Research, kasnije poznat kao FAIR, i postao jedan od najistaknutijih lidera u području umjetne inteligencije, a otišao je krajem 2025. Rekao je da AMI ima cilj izgraditi sustave sposobne za rasuđivanje i planiranje u složenim stvarnim okruženjima.

Dodao je da trenutni pristupi umjetne inteligencije, temeljeni na predviđanju sljedeće riječi ili piksela, neće sami po sebi proizvesti široko sposobne inteligentne agente.

Kratkoročni ciljani kupci tvrtke su organizacije koje upravljaju složenim sustavima, uključujući proizvođače, zrakoplovne i biomedicinske tvrtke te farmaceutske grupe. 'Želimo postati glavni dobavljač inteligentnih sustava, bez obzira na primjenu', rekao je LeCun.

S vremenom bi tehnologija mogla podržati i potrošačke aplikacije, s naglaskom na kućnim robotima i mogućom primjenom u pametnim naočalama Ray-Ban Meta, piše Reuters. Meta je u među vremenu intenzivirala napore u razvoju velikih jezičnih modela, a u lipnju 2025. uspostavili su odjel Meta Superintelligence Labs, kojim upravlja bivši izvršni direktor startupa Scale AI, Alexandr Wang.