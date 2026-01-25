Ova web stranica spašava stare kasete i pretvara ih u digitalne vremenske kapsule

Intertapes je moguće promatrati kao odraz rastućeg preporoda kaseta, pokreta koji slavi danas zastarjeli format

Ako vas je možda zaintrigirala prašnjava kaseta koju ste pronašli u ormaru roditelja, provjerite Intertapes, web stranicu koja ih digitalizira i zatim u cijelosti objavljuje da bi ih svatko mogao poslušati, a šalju ih korisnici diljem svijeta. Katalog je trenutno malen – sa samo 14 kaseta – ali zanimljiv.

Primjerice, u njemu su bootleg s glazbom puštanom u španjolskom noćnom klubu krajem 1990-ih (puno škripavih zvukova i neumoljivog basa) i 90-minutna snimka njujorške hip-hop postaje WBLS, a nastala je 1994. godine i predstavlja je 'Regulate' Warrena G. U katalogu su također misteriozniji predmeti, poput jezive snimke s 'uništene kasete pronađene uz obalnu autocestu u blizini Herakliona' u Grčkoj, one pune zloslutnih zvukova s parkirališta u Tbilisiju u Gruziji, kasete binarnog koda iz Barcelone i one s pop hitovima iz 1970-ih, snimljene u SSSR-u. Intertapes je moguće promatrati kao odraz rastućeg preporoda kaseta, pokreta koji slavi danas zastarjeli format.