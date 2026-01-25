Ova web stranica spašava stare kasete i pretvara ih u digitalne vremenske kapsule

Intertapes je moguće promatrati kao odraz rastućeg preporoda kaseta, pokreta koji slavi danas zastarjeli format
Ako vas je možda zaintrigirala prašnjava kaseta koju ste pronašli u ormaru roditelja, provjerite Intertapes, web stranicu koja ih digitalizira i zatim u cijelosti objavljuje da bi ih svatko mogao poslušati, a šalju ih korisnici diljem svijeta.
Katalog je trenutno malen – sa samo 14 kaseta – ali zanimljiv.
Primjerice, u njemu su bootleg s glazbom puštanom u španjolskom noćnom klubu krajem 1990-ih (puno škripavih zvukova i neumoljivog basa) i 90-minutna snimka njujorške hip-hop postaje WBLS, a nastala je 1994. godine i predstavlja je 'Regulate' Warrena G.
U katalogu su također misteriozniji predmeti, poput jezive snimke s 'uništene kasete pronađene uz obalnu autocestu u blizini Herakliona' u Grčkoj, one pune zloslutnih zvukova s parkirališta u Tbilisiju u Gruziji, kasete binarnog koda iz Barcelone i one s pop hitovima iz 1970-ih, snimljene u SSSR-u.
Intertapes je moguće promatrati kao odraz rastućeg preporoda kaseta, pokreta koji slavi danas zastarjeli format.
Otkad su se pojavile na tržištu 1963. godine, audiofili su općenito smatrali kasete inferiornijim formatom od vinila jer im je kvaliteta zvuka znatno lošija. Širenje CD-ova i streaming glazbe gotovo su ugasili njihova komercijalna izdanja početkom 2000-ih zbog bolje kvalitete zvuka, ali i višestruko većeg kapaciteta.
Također, možete birati kojim redom ćete reproducirati digitalnu glazbu i nikad ne morate premotavati medij na kojem se nalazi. A nema ni vrpce koja bi se mogla zapetljati ili rastopiti ako je ostavite u automobilu tijekom ljetnog dana.
Kako poslati kasete na Intertapes? Jednostavno opišite podrijetlo svoje snimke i pozadinsku priču, skenirajte sliku kasete i pošaljite e-poštu na connect@intertapes.net kako biste dogovorili slanje, piše Life Hacker.