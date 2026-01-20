DIGITALNI SKENOVI

Ljubavne poruke i skice: Nova tehnologija otkrila skrivene grafite u Pompejima

L. Š. / Hina

20.01.2026 u 08:57

Ilustracija - Pompeji
Ilustracija - Pompeji Izvor: EPA / Autor: CESARE ABBATE
Ljubavne poruke, scene gladijatorske borbe, niz uvreda i svakodnevna priznanja, pojavili su se na zidu u Pompejima zahvaljujući novoj tehnologiji snimanja koja je otkrila gotovo 80 dosad neviđenih natpisa

Nekada uspješan rimski grad Pompeji, u blizini Napulja, zatrpan je erupcijom Vezuva 79. godine, pri čemu su pod metrima vulkanskog pepela ostale sačuvane zgrade, predmeti i grafiti. Ponovno otkriven u 18. stoljeću, sada je jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta na svijetu.

Najnovija otkrića pronađena su urezana u žbuku dugog hodnika koji povezuje pompejska kazališta s prometnom gradskom ulicom Via Stabiana, a koji je prvi put otkriven prije više od 230 godina. Znanstvenici su koristili računalnu metodu fotografiranja poznatu kao Reflectance Transformation Imaging (RTI) koja snima objekt pod više kutova osvjetljenja - kako bi otkrila slabe ogrebotine nevidljive golim okom nakon stoljeća erozije.

Arheolozi nisu očekivali nova otkrića na površini koja se smatra temeljito dokumentiranom, ali njihov je rad identificirao oko 300 natpisa, uključujući 79 novih. Projekt takozvanih 'šaputanja hodnika' razvili su znanstvenici Louis Autin i Eloïse Letellier-Taillefer sa Sveučilišta Sorbonne u Parizu i Marie-Adeline Le Guennec sa Sveučilišta Quebec, u suradnji s vlastima Pompeja.

'Ova tehnologija je ključ koji otvara nove prostore antičkog svijeta', rekao je Gabriel Zuchtriegel, direktor golemog arheološkog nalazišta, dodajući da više od 10.000 poznatih natpisa u Pompejima čini 'neizmjernu baštinu' antičkog svijeta. Tim razvija 3D platformu koja će kombinirati fotogrametriju, RTI podatke i epigrafske metapodatke kako bi omogućila potpunu vizualizaciju i označavanje grafita.

