Upoznajte Jmail: Prolistajte Epsteinove dosjee kao u Gmailu

Ovaj web alat omogućuje pregledavanje svih dokumenata, baš kao što biste to učinili na vlastitom korisničkom računu za e-mail
Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je još tisuće dokumenata iz ostavštine registriranog seksualnog prijestupnika i osramoćenog financijera Jeffreyja Epsteina. Nova runda dosjea uključuje tri milijuna stranica, oko 180 tisuća slika, preko 2000 videozapisa i niz poznatih imena, poput Billa Clintona, Billa Gatesa i Elona Muska.
Pregledavanje velikih zbirki podataka mukotrpan je zadatak, čak i ako je materijal od velikog javnog interesa. Ta je zadaća ipak olakšana web alatom koji ljudima omogućuje pregledavanje svih tih dokumenata baš kao što biste to učinili na vlastitom korisničkom računu za e-mail.
Jmail je web stranica koja jako sliči Googleovom Gmailu, osim što na slovu M u logotipu visi mali šešir, a profilna slika u gornjem desnom kutu prikazuje nasmijanog Epsteina.
Također ima logotipe s visećim šeširima označene kao JPhostos, JDrive i JFlight. JPhotos vodi korisnike u fotogaleriju s bazom podataka slika koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, a odnose se na osuđenog seksualnog prijestupnika.
Slično tome, JDrive omogućuje korisnicima pristup milijunima stranica dokumenata, a JFlights je softver za praćenje Epsteinovih letova.
Također ima opciju More, a ona korisnike vodi do dodatnih kartica kao što su Jotify - sličan Spotifyu - koji sadrži sate audiosnimaka što ih je objavilo Ministarstvo pravosuđa, i Jamazon, web stranica slična Jmailu, što prikazuje Epsteinove narudžbe na Amazonu.
U Jmailu pristigla pošta omogućuje korisnicima klik na tisuće e-poruka, formatiranih kako bi izgledale točno kao obična poruka. U bočnoj traci možete sortirati e-poruke u kategorije poput Inbox, Starred i Sent. Donji dio bočne trake pruža popis ljudi koji su se dopisivali s Epsteinom.
Jmail su pokrenuli internetski umjetnik Riley Walz i web programer Luke Igel. Walz je otkrio taj projekt putem objave na X-u krajem studenog 2025. godine, nakon što je bila objavljena prva serija Epsteinovih datoteka. No na ideju je došao Igel te ju je podijelio s Walzom, a kreirali su web stranicu u jednoj noći koristeći Cursor, piše NDTV World.