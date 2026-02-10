Upoznajte Jmail: Prolistajte Epsteinove dosjee kao u Gmailu

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je još tisuće dokumenata iz ostavštine registriranog seksualnog prijestupnika i osramoćenog financijera Jeffreyja Epsteina . Nova runda dosjea uključuje tri milijuna stranica , oko 180 tisuća slika , preko 2000 videozapisa i niz poznatih imena, poput Billa Clintona , Billa Gatesa i Elona Muska .

Pregledavanje velikih zbirki podataka mukotrpan je zadatak, čak i ako je materijal od velikog javnog interesa. Ta je zadaća ipak olakšana web alatom koji ljudima omogućuje pregledavanje svih tih dokumenata baš kao što biste to učinili na vlastitom korisničkom računu za e-mail.

Jmail je web stranica koja jako sliči Googleovom Gmailu, osim što na slovu M u logotipu visi mali šešir, a profilna slika u gornjem desnom kutu prikazuje nasmijanog Epsteina.

Također ima logotipe s visećim šeširima označene kao JPhostos, JDrive i JFlight. JPhotos vodi korisnike u fotogaleriju s bazom podataka slika koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, a odnose se na osuđenog seksualnog prijestupnika.