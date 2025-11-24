Tajanstvena grobnica prvog kineskog cara možda je opasnija nego što se mislilo

Nešto se kuha ispod širokog, ozelenjenog humka u središnjoj Kini, ispod kojeg se više od dva tisućljeća krije grobnica prvog kineskog cara Qin Shi Huangdoa, nikad iskopana ili otvorena. Legenda kaže da je grobnicu štitila tekuća živa koja je simbolizirala velike kineske rijeke. Ono što je uvijek bilo nešto između legende i nedokazane povijesne tvrdnje sada se pokazuje istinitim

Ili bar vjerojatno. Grobnica cara koji je ujedinio sedam kineskih kraljevstava jedna je od najtajnovitijih arheoloških lokacija na svijetu. Skrivena ispod humka koji se u međuvremenu pretvorio u brežuljak, nitko ne zna kako je točno izgledala, niti su dosad poduzeta neka detaljnija iskopavanja. Jasno, ne računajući najpoznatiji i najbolje istraženi dio cijelog kompleksa, spektakularnu Qinovu vojsku od terakote otkrivenu u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća u neposrednoj blizini humka.

Povećane razine žive Sada, kako kažu novija ispitivanja cijelog područja objavljena u Scientific Reports časopisa Nature, pokazuje se da je nešto od legendi vezanih uz grobnicu ipak točno. Naime korištenjem laserske tehnologije visoke rezolucije otkrivene su značajno povećane razine žive u zraku koji okružuje carsku grobnicu. Što je najzanimljivije, isparenja dolaze iz podzemne komore i polako 'cure' na površinu. Ovo otkriće moglo bi sasvim izmijeniti način na koji arheolozi prilaze jednom od kulturno najznačajnijih, ali istodobno očito i najopasnijih lokaliteta na Zemlji. Osim toga, nameće pitanja o tome jesu li drevne mjere sigurnosti na ovakvim lokalitetima uistinu bile samo simbolične. Istraživanje je proveo švedsko-kineski tim koji je vodio fizičar Sune Svanberg, a zadatak im je bio skenirati atmosferu oko mauzoleja blizu Xiana. Nalazi su bili iznenađujući. Na više lokacija oko humka zabilježena je koncentracija žive od 27 nanograma po kubičnom metru, znatno veća od za tu regiju uobičajenih 10 nanograma. Najveća je izmjerena na mjestima na kojima su se i ranije primjećivale anomalije žive blizu zapadnih i južnih padina grobnice. Gotovo sigurno živina isparenja dolaze baš iz grobnice, s mjesta na kojem su po povijesnim izvorima uz pomoć žive rekonstruirane rijeke na golemoj podzemnoj karti carstva. Zbog toga su ovi nalazi dosad najbliži tome da budu proglašeni dokazima tih teorija o izgledu grobnice ispisanih u starim kronikama, primjerice u zapisima povjesničara Sima Qiana starim 2200 godina. Prema Svanbergovim riječima, isparenja su koncentrirana na premalom području da bi bila posljedica prirodnog zagađenja. Osim toga, može se reći da studija potvrđuje i druge priče o caru utemeljitelju Kine. Jedna od zanimljivijih je ona o njegovom opsjednutošću besmrtnošću. Naime u to se vrijeme smatralo da živa može produžiti život, pa je Qin za života konzumirao živu, a nakon smrti prostor oko njegove grobnice ispunjen je tim tekućim metalom.