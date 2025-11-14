Ponekad je teško razumjeti toliku posvećenost navijača. Evo kako to objašnjava znanost

Štošta se piše o navijačima, čak i kad zanemarimo njihovu politiziranost kojoj tako (pre)često svjedočimo. Kad se ograničimo samo na sportsku dimenziju, onima koji ne odlaze na tribine ponekad je teško razumjeti toliku posvećenost kakvu pokazuju osobito nogometni navijači. A stvar je, zapravo, u biologiji
Nova studija, naime, pokazuje da pobjeđivanje momčadi ili pojedinaca za koje netko navija 'pali' centre za nagrađivanje u mozgu, a porazi potiskuju kognitivnu kontrolu. Sve to je razlog zbog kojega navijači ponekad postupaju naizgled iracionalno. Ili, ako hoćete, na isti način na koji postupaju osobe uključene u druge grupne aktivnosti, od vjerskih zajednica do politike. I u svemu tome veliku ulogu igraju iskustva iz mlađe dobi.
Studija objavljena u časopisu Radiology, koji izdaje Radiološko društvo Sjeverne Amerike, pratila je promjene u mozgu kod nogometnih navijača i otkrila da u pojedinim segmentima toga organa dolazi do aktivacije dok osoba gleda utakmice kluba za koji navija, potičući pozitivne i negativne osjećaje i ponašanje.
Sve to može se primijeniti i na druge oblike fanatične pripadnosti, ali nogomet je doista dobar pokazatelj zbog svoje globalne rasprostranjenosti i posvećenosti onih koji ga vole i prate, a i emotivne uključenosti koja ne prati nijedan drugi sport. Posebno je to vidljivo tamo gdje je nogomet najpopularniji, u Europi i Južnoj Americi.
Skala fanatizma
'Nogometni navijači predstavljaju model fanatizma koji je moguće mjeriti, ali i jasno utvrditi posljedice na zdravlje i kolektivno ponašanje', rekao je nakon objave studije jedan od njezinih autora, dr. Francisco Zamorano, biolog i profesor Sveučilišta San Sebastian u čileanskom glavnom gradu Santiagu. On pojašnjava da su društveni aspekti nogometnih navijača često bili istraživani, stoga su se fokusirali na mehanizme u mozgu povezane s emocionalnim odgovorom nogometnih navijača na pobjede i poraze njihovih klubova.
Za potrebe studije autori su koristili funkcionalnu magnetsku rezonancu, tehniku koja mjeri aktivnost mozga praćenjem promjena u cirkulaciji krvi. Pratili su 60 zdravih navijača između 20 i 45 godina, a koji navijaju za dva povijesna nogometna suparnika, čileanske klubove Colo-Colo i Universidad de Chile.
Njihov fanatizam mjeren je po takozvanoj skali fanatizma nogometnih navijača, a koja razlikuje 13 stupnjeva u rasponu od gledatelja, preko ljubitelja, do fanatika. Tom skalom mjere se dvije dimenzije: sklonost nasilju i osjećaj pripadnosti. U načelu, što je niži broj 'bodova' niži, to je osoba fanatičnija.
Svim ispitanicima pokazana su videa 63 gola iz utakmica njihovog omiljenog kluba, suparničkog kluba i nekog 'neutralnog'. Nakon toga su snimanjem mozga analizirali i uspoređivali reakciju, primjerice kad njihov omiljeni tim postigne gol protiv najljućih suparnika ili kad je situacija obrnuta. Golovi u utakmicama protiv kluba koji im nije toliko važan služili su kao kontrolni test. Jasno, rivalstvo vrlo brzo, u roku od nekoliko sekundi, pokazuje reakciju u mozgu, a golovi u manje važnim utakmicama pokazali su slabiju reakciju, što svjedoči o grupnom povezivanju i jačanju društvenog identiteta. Očekivano, najjača reakcija je kod grupe koja spada u kategoriju fanatika, a istodobno su primjetne reakcije kakve se grade u ranoj dobi.
'Proučavanje fanatizma važno je jer otkriva općenite moždane mehanizme koji se mogu gradirati od stadionske strasti i nasilja do narušavanja kolektivnog zdravlja na razini određene populacije. Svi ti mehanizmi razvijaju se u ranoj životnoj dobi, poput brige o drugima, izloženosti stresu i vrijednosti izgrađenih na društvenom učenju. Sve to čini pojedince otvorenijima fanatičnom ponašanju i zbog toga je zaštita djece najmoćnija prevencija. Društva koja zanemaruju rani razvoj teško će izbjeći fanatizam', kaže Zamorano.
Nogometno navijanje, dakle, nudi sredstvo kojim se te vrijednosti 'zaključavaju' u mozgu, a onda to na širem planu može voditi i ponašanju u politici, sve do sektaštva ili osjećaja pripadnosti 'plemenu'. Jasno, zaključak je da je sve to problem u današnjem svijetu punom konflikata i politizacije. Otprilike kao da su proučavali našu situaciju, očito univerzalnu.