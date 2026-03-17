Što zanima ruske špijune? Odgovor se možda krije na krovovima u Beču

'To je jedna od naših glavnih briga povezanih s ruskim aktivnostima ovdje. Znamo da su ciljali komunikacije NATO-ove vojske svime što imaju', rekao je europski diplomat iz glavnog austrijskog grada. 'Beč je za njih doista dobio na važnosti... to je njihovo središte u Europi.'

Četiri godine nakon početka rata u Ukrajini krovovi prostranih ruskih diplomatskih ureda u austrijskoj prijestolnici tiho su oživjeli jednu od svojih najvažnijih funkcija iz vremena Hladnog rata – kao najveće tajne platforme Kremlja za obavještajno djelovanje na Zapadu.

Dok zapadne obavještajne agencije nerado govore o ruskim tehničkim sposobnostima, analize otvorenih izvora mogu popuniti praznine. Stotine slika krovne opreme koje je vidio Financial Times i analizirali stručnjaci daju neke naznake o tome što zanima ruske špijune.

Uoči ovogodišnje Minhenske sigurnosne konferencije, naprimjer, jedna od najvećih krovnih antena je preusmjerena, a vratila se u svoj prvotni položaj dan nakon završetka tog događaja. Kako je on najvažnije godišnje globalno okupljanje sigurnosnih i obrambenih dužnosnika i političara u Europi, praćenje takvih promjena daje rijedak uvid u ruske interese.

Zapadni obavještajni dužnosnik u Beču rekao je da su u posljednje dvije godine pratili postavljanje nekoliko novih antena i drugih neobičnih instalacija na krovovima, a indikativno je to koliko se često neke od njih pomiču. To upućuje na njihovu aktivnu upotrebu za praćenje različitih satelita jer antene koje služe za komunikaciju s Moskvom obično ostaju u fiksnom položaju, dodao je dužnosnik.

Čak je i austrijska obavještajna agencija (DSN) nedavno upozorila da 'tehničke mogućnosti i prilagodljivo poravnanje SIGINT stanica Ruske Federacije u Beču predstavljaju značajan sigurnosni rizik'.

Rusija iz Beča ne samo da špijunira satelitske i elektroničke komunikacije u Europi, već i one na Bliskom istoku i u Africi, rekli su dužnosnici i stručnjaci. Dok je invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala val protjerivanja ruskih diplomata iz većine europskih zemalja, neutralna Austrija zauzela je popustljiviji pristup prema moskovskim ispostavama.

Russencity i obavještajni rad

Fotografije je u protekle dvije godine snimila skupina bečkih elektroničkih inženjera i entuzijasta za komunikacije NomenNescio, a dokumentiraju krov najvećeg ruskog kompleksa u Beču, u šali nazvanog 'Russencity'.

Kompleks se nalazi na istočnoj obali Dunava i prostire se na oko 3,6 hektara te je ograđen sigurnosnim ogradama. Sastoji se od nekoliko stambenih zgrada i škole za djecu ruskih diplomata, a u središtu se nalazi šesterokatna osmerokutna zgrada ruske misije pri UN-u, čiji je krov prekriven antenama.

Erich Moechel, glasnogovornik tvrtke NomenNescio, rekao je da je grupa snimila slike visoke rezolucije tog krova i zračne snimke kako bi utvrdila koji sateliti zanimaju Ruse u bilo kojem trenutku. Moechel kaže da je većina antena usmjerena prema zapadu, prema geostacionarnim satelitima između nultog i 15. stupnja geografske dužine. Analizom prijemnika moguće je odrediti frekvencije koje prate.

'Identificirali smo četiri satelita', rekao je Moechel, navodeći Eutelsat 3B i 10B te SES5 i Rascom QAF1. Sva četiri satelita služe za komunikaciju između Afrike i Europe, a fotografije pokazuju i da su ruski tehničari na antene postavili posebne leće koje omogućuju praćenje signala u širem frekvencijskom rasponu nego kod standardnih sustava.

Beč je 'optimalno pozicioniran' za to, rekao je Moechel, ističući da se nešto više od 100 kilometara jugoistočno, u Aflenzu, nalazi jedna od glavnih europskih satelitskih komunikacijskih stanica. Austrijska prijestolnica je također zanimljiva kao baza za mnoge međunarodne organizacije poput agencija UN-a, OESS-a, IAEA-e i OPEC-a, a sve one imaju svoje satelitske terminale.

Russencity, čija je izgradnja počela 1983. godine, najvjerojatnije je od samog početka bio osmišljen za obavještajni rad, rekao je Thomas Riegler, austrijski povjesničar specijaliziran za špijunažu, dodajući: 'Ta je namjera vjerojatno bila ugrađena u njega.' Kompleks je naručio Jurij Andropov, dugogodišnji šef KGB-a koji je kratko vodio Sovjetski Savez. Projektirao ga je gradski arhitekt Moskve kao 'izjavu o strateškoj važnosti Beča', rekao je Riegler.

Danas se ta investicija pokazuje isplativom. Dok su ruski operativci u većem dijelu Europe pod pritiskom, u Beču njihova aktivnost raste. Austrijske obavještajne službe procjenjuju da u gradu djeluje oko 500 ruskih diplomata, a smatra se da čak trećina njih tajno radi kao špijuni.

No Russencity je samo jedna od nekoliko lokacija. Slične instalacije uočene su i na ruskoj ambasadi, kulturnom centru na Brahmsplatzu te na zgradi u Sternwartestrasse, nekadašnjem sanatoriju koji je koristio sovjetski NKVD.

Neobične aktivnosti

Na još jednoj lokaciji uz Dunav uočene su neobične aktivnosti: pojačano osiguranje, svakodnevni dolazak autobusa i nova struktura na krovu. Slične konstrukcije nalaze se i na zgradama američkog i britanskog veleposlanstva te služe za zaštitu osjetljive opreme.

Iako i druge obavještajne sile prikupljaju signalne podatke u Beču, Riegler ističe da Rusija to radi 'vrlo otvoreno i često prilično grubo', što odražava samopouzdanje Rusa.

Austrijske vlasti imaju ograničene mogućnosti djelovanja. Prema zakonu, špijunaža se može procesuirati samo ako je usmjerena protiv nacionalnih interesa. Unatoč upozorenjima obavještajne službe, vlasti zasad ne pokazuju spremnost na protjerivanje ruskih diplomata ili poduzimanje drugih mjera protiv njihovih operativaca.

DSN je vladi dostavio popis ljudi za koje zna da upravljaju ruskim tajnim obavještajnim postajama u Beču, no dužnosnici vjeruju da će djelovanje na temelju takvih informacija samo isprovocirati Rusiju. Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova odbilo je dodatno komentirati slučaj, a rusko veleposlanstvo nije odgovorilo na upit.

Austrija je neutralna i nije članica NATO-a, ali posljednjih godina naporno radi na popravljanju svojih sigurnosnih odnosa s drugim europskim zemljama. Dio toga je bilo prepoznavanje – barem iza zatvorenih vrata – da je Rusija zajednička prijetnja.

Diplomatska protjerivanja možda nisu na dnevnom redu, ali, kako je rekao jedan od austrijskih sigurnosnih dužnosnika, to ne znači da ne postoje drugi načini na koje Austrija može pomoći u odvraćanju i ometanju ruskih aktivnosti neprijateljskih prema europskim interesima. Mnogo informacija o tome što se događa u Beču se dijeli, rekao je dužnosnik.

U obavještajnim poslovima, dodali su, ponekad je bolje promatrati nego djelovati.