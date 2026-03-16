Ne umaraju se i ne osjećaju strah: 'Moralna je obaveza da ih šaljemo u rat umjesto vojnika'

Humanoidni roboti koji nose oružje, izviđaju bojište i jednog dana mogli bi sudjelovati u borbama više nisu samo motiv iz znanstvene fantastike. Američke tehnološke tvrtke i vojska sve ozbiljnije razvijaju tzv. AI vojnike, robote sposobne koristiti ljudsko oružje i djelovati uz njih na prvim linijama. No dok jedni tvrde da bi takvi strojevi mogli spasiti ljudske živote, drugi upozoravaju da bi mogli otvoriti opasnu eru potpuno automatiziranog ratovanja

Humanoidni robot Phantom MK-1 izgleda kao vojnik iz znanstvenofantastičnog filma. Njegovo crno metalno tijelo, zatamnjeni vizir i sposobnost rukovanja oružjem – od pištolja i revolvera do sačmarice i replike puške M-16 – ostavljaju dojam stroja koji je stvoren upravo za rat. Tvrtka Foundation iz San Francisca, koja ga razvija, otvoreno kaže da joj je to i cilj, piše Time. 'Smatramo da postoji moralna obaveza da takve robote šaljemo u rat umjesto vojnika', kaže Mike LeBlanc, suosnivač tvrtke i veteran američkog Marinskog korpusa s više misija u Iraku i Afganistanu. Ideja je da robot jednog dana može koristiti 'svako oružje koje koristi i čovjek'.

Phantom se trenutačno testira u industrijskim postrojenjima i lukama od Atlante do Singapura, no najveća ambicija tvrtke je vojna primjena. Foundation već ima istraživačke ugovore s američkom vojskom, mornaricom i zrakoplovstvom, vrijedne oko 24 milijuna dolara, a robot bi uskoro mogao sudjelovati i u obuci američkih marinaca za probijanje vrata eksplozivom tijekom specijalnih operacija. U veljači su dva primjerka poslana i u Ukrajinu te će se u početku koristiti za izviđačke misije na bojištu. Pentagon, prema riječima glasnogovornika, razmatra razvoj humanoidnih vojnih robota koji bi djelovali uz vojnike u 'složenim i visokorizičnim okruženjima'. Tvrtka također pregovara s američkim Ministarstvom domovinske sigurnosti o mogućoj upotrebi robota za nadzor južne granice SAD-a.

Rat koji sve više vode strojevi Brz razvoj umjetne inteligencije posljednjih godina pretvorio je ideje iz distopijskih filmova u stvarnost, a LeBlanc smatra da su humanoidni vojnici logičan nastavak autonomnih sustava poput dronova. Roboti se, tvrdi, ne umaraju, ne osjećaju strah i mogu raditi u ekstremnim uvjetima – u zoni radijacije, kemijskog ili biološkog oružja. Osim toga, uklanjanje ljudi s prve linije smanjilo bi političke posljedice gubitaka, ratne traume i zločine koji proizlaze iz stresa. Njegova je vizija čak i radikalnija: ogromne vojske humanoidnih robota mogle bi jednog dana djelovati poput nuklearnog odvraćanja jer bi tehnološka ravnoteža između suparnika smanjila poticaj za eskalaciju sukoba. No kritičari upozoravaju da bi takva tehnologija mogla imati upravo suprotan učinak. Automatizacija ratovanja, tvrde, snižava političku i moralnu barijeru za pokretanje sukoba, zamagljuje odgovornost za ratne zločine i još više dehumanizira rat. Pentagon trenutačno zahtijeva da autonomni sustavi mogu djelovati samo uz ljudsko odobrenje, a Foundation tvrdi da će i Phantom raditi u takvom režimu. No na bojištima u Ukrajini već se koriste dronovi koji samostalno pronalaze i napadaju ciljeve kada rusko elektroničko ometanje onemogući daljinsko upravljanje. 'To je sklizak teren', upozorava Jennifer Kavanagh iz američkog think tanka Defense Priorities. 'Privlačnost automatizacije je ogromna, a nedostatak transparentnosti između suparnika stvara dodatne rizike.'

Utrka velikih sila i Trumpov sin Sjedinjene Države nisu jedine koje razvijaju ovakve sustave. Rusija i Kina također ulažu u slične tehnologije, što stvara novu utrku u razvoju autonomnog oružja. 'Ta utrka već traje', kaže Sankaet Pathak, suosnivač i direktor Foundationa. Ratovanje je ionako već snažno automatizirano – od pametnih mina i laserski navođenih projektila do proturaketnih sustava. Pitanje je samo gdje je granica autonomije. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi potpuno autonomno smrtonosno oružje bilo 'politički neprihvatljivo i moralno odbojno'. Unatoč tome, brojne obrambene tvrtke ubrzano razvijaju takve sustave. TIME otkriva i da je Eric Trump, sin američkog predsjednika, investitor i novi strateški savjetnik u tvrtki Foundation. Ukrajina kao laboratorij Rat u Ukrajini postao je najveće svjetsko testno polje za automatizirano ratovanje. Ukrajina danas koristi i do 9000 dronova dnevno, a brojni proizvođači na terenu testiraju nove tehnologije. Autonomni dronovi već mogu letjeti stotinama kilometara, identificirati ciljeve računalnim vidom i čak uletjeti kroz prozore da bi napali pojedince. U siječnju su tri ruska vojnika izašla iz zgrade i predala se malom ukrajinskom kopnenom robotu nalik bespilotnom tenku, a za LeBlanca je upravo to dokaz da oni imaju budućnost na bojištu. U rovovima su vojnici izloženi stalnim napadima dronova čim izađu iz zaklona pa bi humanoidni roboti mogli preuzeti zadatke opskrbe i izviđanja, posebno u zatvorenim prostorima poput bunkera, gdje dronovi teško djeluju. Budući da imaju ljudski oblik i 'toplinski potpis' sličan čovjekovom, mogli bi zbunjivati neprijateljske senzore. Uz to, mogu koristiti postojeće vojne zalihe oružja. 'Koliko imamo mitraljeza, bacača granata?' kaže LeBlanc, dodajući: 'Treba nam nešto što može koristiti sve to. Humanoidni robot zapravo otključava cijeli američki vojni arsenal.'

