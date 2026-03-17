SAV JE KONTRADIKTORAN

Trump opet imao niz bizarnih izjava pa nasjeo na AI video: 'Što je s Abrahamom Lincolnom?'

L. Š.

17.03.2026 u 07:42

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Najnoviji javni nastupi američkog predsjednika Donalda Trumpa otvorili su niz pitanja zbog načina na koji konzumira i interpretira informacije, posebno sadržaj s društvenih mreža. Među nizom kontradiktornih i nejasnih izjava, posebno se ističe priznanje da je povjerovao u lažni video generiran umjetnom inteligencijom

Trump je u više navrata posljednjih dana tvrdio da su razgovori s Iranom u tijeku. 'Žele postići dogovor', rekao je tijekom leta za Washington u nedjelju navečer, a istu je tvrdnju ponovio i u ponedjeljak.

No na konkretna pitanja – s kim se pregovara i kako bi taj dogovor trebao izgledati – nije dao jasan odgovor. Umjesto toga, rekao je da su osobe s kojima su razgovarali 'sada mrtve', što je povezao s uspjehom vojnih operacija. Istodobno je nagađao bi li uopće želio sklopiti dogovor, iako stalno ponavlja da ga druga strana želi, piše Sky News.

Lažni AI video nosača zrakoplova

Predsjednik je otkrio da je vidio video na kojem američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln gori nakon napada. Zbog toga je nazvao svoje generale i upitao: 'Što je s Abrahamom Lincolnom? Izgleda kao da je u plamenu.'

Rečeno mu je da je riječ o lažnom, AI generiranom videu. Taj slučaj otvara pitanje kakav sadržaj predsjednik prati i koliko mu vjeruje.

Razgovor sa Starmerom

Trump je govorio i o telefonskom razgovoru s britanskim premijerom Keirom Starmerom. Prema službenom priopćenju iz Downing Streeta, razgovor je bio kratak i nije otkrivao mnogo detalja, no izvori ga opisuju kao 'dobar', uz zajednički interes da Hormuški tjesnac ostane otvoren.

Trump je iznio i vlastitu verziju razgovora, rekavši da je Starmer spomenuo sastanak s timom kako bi donio odluku. 'Ne trebaš se sastajati s timom. Ti si premijer, možeš sam odlučiti', rekao je Trump, referirajući se na moguće slanje brodova za razminiranje.

'Učenje' o Libanonu

Trump je u jednoj izjavi rekao da je tek nedavno upoznat s raspodjelom moći u Libanonu, ključnom za razumijevanje aktualnih vojnih operacija. U istom je kontekstu izrazio iznenađenje što ljudi žive u ratom pogođenim područjima.

'Pomislili biste da ljudi ne bi živjeli u Ukrajini, ali oni tamo žive… Žive i u Libanonu', rekao je.

