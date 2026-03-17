Trump opet imao niz bizarnih izjava pa nasjeo na AI video: 'Što je s Abrahamom Lincolnom?'

No na konkretna pitanja – s kim se pregovara i kako bi taj dogovor trebao izgledati – nije dao jasan odgovor. Umjesto toga, rekao je da su osobe s kojima su razgovarali 'sada mrtve', što je povezao s uspjehom vojnih operacija. Istodobno je nagađao bi li uopće želio sklopiti dogovor , iako stalno ponavlja da ga druga strana želi, piše Sky News.

Trump je u više navrata posljednjih dana tvrdio da su razgovori s Iranom u tijeku. 'Žele postići dogovor', rekao je tijekom leta za Washington u nedjelju navečer, a istu je tvrdnju ponovio i u ponedjeljak.

Lažni AI video nosača zrakoplova

Predsjednik je otkrio da je vidio video na kojem američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln gori nakon napada. Zbog toga je nazvao svoje generale i upitao: 'Što je s Abrahamom Lincolnom? Izgleda kao da je u plamenu.'

Rečeno mu je da je riječ o lažnom, AI generiranom videu. Taj slučaj otvara pitanje kakav sadržaj predsjednik prati i koliko mu vjeruje.

Razgovor sa Starmerom

Trump je govorio i o telefonskom razgovoru s britanskim premijerom Keirom Starmerom. Prema službenom priopćenju iz Downing Streeta, razgovor je bio kratak i nije otkrivao mnogo detalja, no izvori ga opisuju kao 'dobar', uz zajednički interes da Hormuški tjesnac ostane otvoren.

Trump je iznio i vlastitu verziju razgovora, rekavši da je Starmer spomenuo sastanak s timom kako bi donio odluku. 'Ne trebaš se sastajati s timom. Ti si premijer, možeš sam odlučiti', rekao je Trump, referirajući se na moguće slanje brodova za razminiranje.

'Učenje' o Libanonu

Trump je u jednoj izjavi rekao da je tek nedavno upoznat s raspodjelom moći u Libanonu, ključnom za razumijevanje aktualnih vojnih operacija. U istom je kontekstu izrazio iznenađenje što ljudi žive u ratom pogođenim područjima.

'Pomislili biste da ljudi ne bi živjeli u Ukrajini, ali oni tamo žive… Žive i u Libanonu', rekao je.