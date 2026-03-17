Zelenski ima adut u rukavu: Rat s Iranom otvorio je novu priliku za Ukrajinu

Rat SAD-a i Izraela s Iranom neočekivano je otvorio novu diplomatsku i gospodarsku priliku za Ukrajinu. Dok iranski dronovi posljednjih tjedana napadaju vojne baze i energetsku infrastrukturu diljem Bliskog istoka, tehnologija za njihovo presretanje koju je razvila Ukrajina odjednom je postala iznimno tražena

Promjena je osobito zanimljiva s obzirom na događaj iz veljače 2025., kada je američki predsjednik Donald Trump tijekom napetog susreta u Ovalnom uredu podigao ton u razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i rekao mu: 'Trenutačno nemaš prave karte.' Nešto više od godinu dana kasnije situacija izgleda drukčije. Masovni napadi iranskih dronova u Perzijskom zaljevu stvorili su veliku potražnju za jeftinim sustavima obrane od bespilotnih letjelica, području u kojem je Ukrajina stekla jedinstveno ratno iskustvo. Zemlje Zaljeva raspolažu naprednim sustavima protuzračne obrane poput američkog Patriota, ali su se pokazali nedovoljno učinkoviti protiv velikih valova jeftinih iranskih dronova tipa Šahid. Riječ je o bespilotnim letjelicama dugim oko 3,5 metara koje nose eksplozivni teret i programirane su da se zabiju u metu. Zbog takvog načina napada često ih nazivaju i 'kamikaza dronovima', piše Time.

Velik interes na međunarodnoj sceni Rusija, saveznik Irana, koristi te dronove za napade na ukrajinske gradove još od početka invazije 2022. godine. Upravo je to prisililo Ukrajinu da razvije niz improviziranih, ali učinkovitih rješenja za njihovo obaranje, od elektroničkog ometanja do specijaliziranih presretačkih dronova. Zbog tog iskustva ukrajinska tehnologija danas izaziva velik interes na međunarodnoj sceni. U nedjelju je Zelenski izjavio da su američki vojni izvođači i sam predsjednik Trump pokazali interes za kupnju ukrajinske tehnologije za obranu od dronova. 'Primili smo poruku od njih, pa čak i izravno od predsjednika, da su zainteresirani', rekao je Zelenski novinarima u Kijevu. Dodao je da Ukrajina zasad nije potpisala sporazum s Washingtonom, ali da bi do njega moglo doći u budućnosti. Prema riječima ukrajinskog predsjednika, više od deset europskih i bliskoistočnih zemalja već je kontaktiralo s Kijevom tražeći pomoć u jačanju obrane od dronova. Ukrajina je već poslala vojne stručnjake u zemlje Zaljeva da bi savjetovali lokalne vojske o obrani od bespilotnih napada i razgovarali o mogućoj prodaji opreme. Interes pokazuje i Izrael. Prema pisanju portala The Kyiv Independent, izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio je razgovor sa Zelenskim o mogućoj suradnji na sustavima presretanja dronova. Zelenski je poručio da je Ukrajina otvorena za dugoročnu suradnju s partnerima, ali očekuje i konkretne koristi. 'Za nas su danas važni i tehnologija i financiranje', rekao je.

Kako je Ukrajina naučila rušiti Šahide Iranski dronovi Šahidi postali su jedno od najprepoznatljivijih oružja modernog ratovanja, a Rusija ih naveliko koristi da bi preopteretila ukrajinsku protuzračnu obranu. Letjelice su relativno jeftine i jednostavne za proizvodnju, što omogućuje njihovo lansiranje u velikom broju. Procjenjuje se da je Rusija od početka rata poslala desetke tisuća takvih dronova na ukrajinske gradove, energetsku infrastrukturu i vojne ciljeve. Ukrajina raspolaže s desetak sustava Patriot, ali to je premalo za obranu od tolikog broja ciljeva, a presretački projektili Patriota također su iznimno skupi. Zbog toga je Kijev razvio slojevit sustav obrane koji kombinira radare, elektroničko ometanje, mobilne protuzračne postrojbe i presretačke dronove. Ti mali dronovi presretači dizajnirani su tako da u zraku pronađu i unište neprijateljske bespilotne letjelice prije nego što stignu do cilja. Novi industrijski sektor Iz ratne nužde u Ukrajini se razvio cijeli sektor tehnologija za borbu protiv dronova. Tvrtke i vojni inženjeri godinama su usavršavali sustave namijenjene upravo obaranju jeftinih bespilotnih letjelica, a Ukrajina je pritom surađivala i s američkim kompanijama. Jedan od tih sustava, presretač Merops, razvila je američka obrambena tvrtka koju podržava bivši direktor Googlea Eric Schmidt, uz sudjelovanje ukrajinskih vojnika i stručnjaka. Sustav koristi male i relativno jeftine presretačke dronove koji mogu uništavati napadačke letjelice te su, prema dostupnim podacima, već oborili tisuće ruskih dronova dugog dometa. Valovi iranskih napada na Bliskom istoku samo su naglasili problem obrane od bespilotnih letjelica jer se procjenjuje da Šahid košta između 20.000 i 50.000 dolara, no njegovo obaranje često zahtijeva presretačke projektile vrijedne milijune dolara.