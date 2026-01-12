NAKON PREKIDA ZBOG PROSVJEDA

Trump će s Muskom razgovarati o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu

L. Š. / Hina

12.01.2026 u 07:13

Donald Trump
Donald Trump
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da planira razgovarati s milijarderom Elonom Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu, gdje su vlasti prekinule internetsku uslugu usred prosvjeda protiv vlade

'Vrlo je dobar u tome, ima vrlo dobru tvrtku', rekao je Trump novinarima kao odgovor na pitanje hoće li angažirati Muskovu tvrtku SpaceX, koja nudi satelitsku internetsku uslugu pod nazivom Starlink.

Nakon što je milijarder pomogao financirati Trumpovu uspješnu predsjedničku kampanju, a kasnije pokrenuo velike rezove u saveznoj vladi, prijateljski par se posvađao prošle godine kada se Musk usprotivio Trumpovu ključnom poreznom zakonu.

No, čini se da su obnovili odnose, te su ovog mjeseca zajedno večerali u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago.

tportal
