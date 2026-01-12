Imate ušteđevinu za crne dane? Evo zašto Musk smatra da je to danas – besmisleno

'Jedna sporedna preporuka koju imam jest da se ne brinete oko gomilanja novca za mirovinu za 10 ili 20 godina. To neće biti važno', rekao je Musk u najnovijoj epizodi podcasta 'Moonshots with Peter Diamandis'. 'Ako je išta od onoga što govorimo točno, štednja za mirovinu postat će nevažna, besmislena.'

Najbogatiji čovjek na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 600 milijardi dolara, opisao je budućnost u kojoj će eksplozivan rast produktivnosti omogućiti tzv. univerzalni visoki dohodak. U takvom scenariju, tvrdi Musk, svatko bi mogao imati 'što god poželi', bez nestašica dobara i usluga, prenosi Business Insider.

'Dobra budućnost znači da svatko može imati sve što želi', rekao je. To bi, prema njegovim riječima, uključivalo 'bolju zdravstvenu skrb nego što je danas itko ima, dostupnu svima unutar pet godina', kao i mogućnost da se 'o bilo kojoj temi uči besplatno'.