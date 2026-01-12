Imate ušteđevinu za crne dane? Evo zašto Musk smatra da je to danas – besmisleno

Štednja za mirovinu mogla bi uskoro postati besmislena, ako se ostvare predviđanja Elona Muska o budućnosti koju će oblikovati umjetna inteligencija. Naime direktor Tesle i SpaceX-a tvrdi da će AI, uz napredak u energetici i robotici, stvoriti svijet obilja u kojem će svatko imati pristup svemu što mu treba, uključujući vrhunsku zdravstvenu skrb i obrazovanje
'Jedna sporedna preporuka koju imam jest da se ne brinete oko gomilanja novca za mirovinu za 10 ili 20 godina. To neće biti važno', rekao je Musk u najnovijoj epizodi podcasta 'Moonshots with Peter Diamandis'. 'Ako je išta od onoga što govorimo točno, štednja za mirovinu postat će nevažna, besmislena.'
Najbogatiji čovjek na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 600 milijardi dolara, opisao je budućnost u kojoj će eksplozivan rast produktivnosti omogućiti tzv. univerzalni visoki dohodak. U takvom scenariju, tvrdi Musk, svatko bi mogao imati 'što god poželi', bez nestašica dobara i usluga, prenosi Business Insider.
'Dobra budućnost znači da svatko može imati sve što želi', rekao je. To bi, prema njegovim riječima, uključivalo 'bolju zdravstvenu skrb nego što je danas itko ima, dostupnu svima unutar pet godina', kao i mogućnost da se 'o bilo kojoj temi uči besplatno'.
No Musk je upozorio da put do takvog svijeta neće biti lak. Prijelazno razdoblje, rekao je, moglo bi biti obilježeno snažnim društvenim potresima, gubitkom radnih mjesta i osjećajem besmisla. 'Ako doista dobiješ sve što želiš, je li to uopće budućnost kakvu želiš', zapitao se Musk. 'Jer to znači da tvoj posao više neće biti važan.'
Njegove tvrtke razvijaju autonomna vozila, humanoidne robote, sučelja mozak–računalo, AI asistente i niz drugih tehnologija, a on sam otvoreno govori o ambiciji da postane prvi bilijunaš u povijesti. Električnim vozilima Tesle transformirao je automobilsku industriju, a SpaceX-ovim višekratno upotrebljivim raketama promijenio je svemirski sektor.
No Muskova optimistična vizija sudara se sa svakodnevicom s kojom se suočava velik dio stanovništva SAD-a. Dugotrajna inflacija, visoke kamatne stope i slab rast plaća doveli su do ozbiljne krize priuštivosti.
Milijuni Amerikanaca suočeni su s cijenama i troškovima koji im onemogućuju studiranje, pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, kupnju stana ili planiranje obitelji. Ugodna mirovina mnogima se čini nedostižnom, a istraživanja redovito pokazuju da većina građana ne štedi ni približno dovoljno za starost.