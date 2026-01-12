Australski tinejdžeri otkrili kako im je nakon povijesne zabrane i što se promijenilo

Mjesec dana nakon što je u Australiji stupila na snagu zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina prva iskustva djece i roditelja pokazuju podijeljenu sliku: dok neki govore o manjoj ovisnosti o mobitelima i promijenjenim navikama, drugi priznaju da su se samo preselili na druge platforme

Australija je prije mjesec dana, 10. prosinca 2025., postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina. Platforme na koje se primjenjuje zabrana uključuju Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Snapchat, Reddit, Twitch, Kick i Threads. Premda ona za početak obuhvaća deset platformi, vlada je objavila da će se popis mijenjati kako se budu pojavljivali novi proizvodi, a mladi korisnici prelazili na alternative.

Što kažu tamošnji tinejdžeri? Četrnaestogodišnja Amy iz Sydneyja ispričala je za BBC da se prvi put nakon godina osjeća slobodnije. U danima nakon početka zabrane instinktivno je posezala za Snapchatom, iako mu više nije mogla pristupiti. 'Znala sam da aplikacija ne radi, ali bih je i dalje pokušavala otvoriti čim se probudim', zapisala je u dnevnik koji je vodila prvih tjedan dana zabrane. Već nakon nekoliko dana počela je preispitivati privlačnost Snapchata, osobito tzv. streakova – značajke koja potiče korisnike da svakodnevno razmjenjuju poruke kako bi zadržali neprekinut niz komunikacije. 'Osjećala sam olakšanje jer više nisam morala misliti na to', navela je. Mjesec kasnije Amy kaže da rjeđe poseže za mobitelom, više čita, vježba i bavi se kreativnim aktivnostima. 'Prije bih otvorila Snapchat, pa Instagram, pa TikTok i izgubila pojam o vremenu. Sada telefon uglavnom koristim kad mi stvarno treba', kaže.

Vlada zadovoljna, ali iskustva su podijeljena Iskustva poput njezina ohrabruju australsku vladu nakon što je uvela zabranu zbog zabrinutosti oko internetskog nasilja, izloženosti štetnom sadržaju i online predatora. Premijer Anthony Albanese uoči stupanja mjere na snagu pozvao je djecu da preispitaju svoje navike na društvenim mrežama. Prema novom zakonu, koji se primjenjuje od 10. prosinca, tehnološke kompanije mogu biti kažnjene s do 49,5 milijuna australskih dolara (33 milijuna američkih dolara) ako ne poduzmu 'razumne korake' kako bi spriječile pristup mlađima od 16 godina. No očekivanja da će zabrana automatski dovesti do više bavljenja sportom, čitanja i druženja uživo nisu se ispunila kod svih. Trinaestogodišnji Aahil kaže da i dalje provodi oko dva i pol sata dnevno na platformama poput YouTubea, Robloxa i Discorda, onima koje nisu obuhvaćene zabranom. Snapchat i dalje koristi uz lažnu dob. 'Iskreno, ništa se nije promijenilo', kaže. Njegova majka Mau, međutim, primjećuje razliku. 'Raspoloženje mu je lošije i više igra videoigre. Dok je bio na društvenim mrežama, više je razgovarao', kaže, dodajući da je dio promjena možda jednostavno vezan uz tinejdžersku dob. Psihološki učinci i preseljenje na druge platforme Psihologinja za potrošačko ponašanje Christina Anthony upozorava da kratkoročna razdražljivost može biti posljedica gubitka poznatog mehanizma nošenja s osjećajima. 'Za mnoge tinejdžere društvene mreže nisu samo zabava, nego način nošenja s dosadom, stresom i anksioznošću', ističe. Umjesto povratka aktivnostima uživo, mnogi su se preselili na aplikacije koje nisu obuhvaćene zabranom, poput WhatsAppa i Facebook Messengera. Petnaestogodišnja Lulu priznaje da je otvorila nove račune na TikToku i Instagramu navodeći lažnu dob, ali kaže da ipak nešto više čita jer joj se 'ne da stalno biti na mrežama'. Anthony ističe da je ključ privlačnosti društvenih mreža u zajedničkom iskustvu. 'Zabava ne dolazi iz samog scrollanja, nego iz osjećaja da prijatelji gledaju isto, reagiraju i sudjeluju u istim razgovorima', kaže.