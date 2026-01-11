Najljepša žena Hollywooda najveći je trag ostavila kao 'majka' bežične komunikacije

Nije ta priča baš nepoznata, ali njezina inspirativnost dovoljno je velika da je valja ponavljati. Posebno ako sve ovo čitate na nekom od mobilnih uređaja, a ne znate tko je najzaslužniji za to da vam je to omogućeno. Nije u pitanju neki računalni zanesenjak u roditeljskoj garaži, niti kakav znanstvenik zatvoren u laboratorij. Većina zasluga ide filmskoj zvijezdi Hedy Lamarr

Poznata je to priča, ali na nju treba podsjećati kao znak da velike stvari mogu doći i iz naoko neobičnih smjerova. Hedy Lamarr imala je u svojoj karijeri mnoštvo blistavih trenutaka: u četrdesetim godinama prošlog stoljeća bila je proglašavana i najljepšom ženom Hollywooda, a još ranije izazvala je senzaciju golotinjom i prvim filmskim ženskim orgazmom u češkoj 'Ekstazi', u kojoj je glumila s hrvatskim glumcem Zvonimirom Rogozom.

Strast prema tehnologiji i inovacijama No kad bi se kamere i reflektori ugasili, imala je drugi život, obilježen strašću prema tehnologiji i inovacijama, posebno na polju bežične komunikacije, koju danas uzimamo zdravo za gotovo i uglavnom ne razmišljamo o tome kako je moguća. Austrijska ljepotica stvorila je rješenja bez kojih danas ne bismo imali WiFi, Bluetooth, pa ni pametne telefone. Sve ono što definira naše današnje živote. Priča počinje u Beču, u kojem je rođena 1914. godine kao Hedwig Kiesler. Nakon kraće filmske karijere u tadašnjoj Čehoslovačkoj pobjegla je od muža Friedricha Mandla, tada najbogatijeg Austrijanca koji je stekao imetak proizvodnjom municije, a prema 16 godina mlađoj Lamarr bio je iznimno strog. Rođena je u židovskoj obitelji, no natjerao ju je da se preobrati na katoličanstvo i svim je silama pokušavao zaustaviti distribuciju 'Ekstaze'. Nakon četiri godine takvog braka ona je 1937. otišla u Pariz, pa u London. Legenda se počela stvarati kad je na brodu za New York srela slavnog producenta Louisa B. Mayera te joj je on odmah ponudio ugovor s MGM-om. U karijeri je snimila 25 filmova, neki od njih bili su veliki hitovi, poput 'Samsona i Dalile' iz 1949. godine. Na ekranu je bila partnerica najvećim muškim zvijezdama toga vremena: Clarku Gableu, Jamesu Stewartu, Victoru Matureu, Spenceru Tracyju... a u privatnom životu, pa i nakon prekida glumačke karijere, družila se s Johnom F. Kennedyjem i Howardom Hughesom.

Ljepota kao prokletstvo Kao i većini tadašnjih glumica, karijera joj se vrtjela oko fizičkog izgleda, a Lamarr je bila uistinu reprezentativna. Kažu da su ljudi ostali bez daha kad se u američkim kinima pojavio njezin prvi holivudski film 'Algiers' – toliko je bila lijepa. Producenti su pak željeli 'proizvesti' novu Gretu Garbo ili Marlene Dietrich. Naizgled joj je i život izvan ekrana bio uobičajen za ondašnje filmske zvijezde, uz skandale i brakove, a njih je Lamarr nanizala šest. Znala je govoriti da je ljepota njezino prokletstvo još otkako je s 15 godina napustila školu i da nakon toga nitko nije u njoj vidio ništa drugo nego lijepo lice. Ali postojalo je i ono drugo, o čemu se nije pisalo u filmskim časopisima i tračerskim rubrikama. 'Lako dolazim do izuma. Ne moram naporno raditi na idejama, one mi prirodno dolaze', rekla je u jednom od intervjua. Kad bi snimala, u pauzama bi najviše voljela provoditi sate u svojoj prikolici napunjenom opremom – koju joj je poklonio zaljubljenik u tehnologiju, prijatelj milijarder Howard Hughes – te provjeravati svoje teorije i eksperimentirati.