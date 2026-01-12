Meta objavila koliko je računa uklonila zbog zabrane društvenih mreža u Australiji

Meta je objavila da je između 4. i 11. prosinca 2025. ugasila 544.052 profila za koje vjeruje da su ih koristili mlađi od 16 godina. To uključuje 330.639 računa na Instagramu, 173.497 na Facebooku i 39.916 na društvenoj mreži Threads.

Prema novom zakonu, koji je stupio na snagu 10. prosinca, osobama mlađim od 16 godina više nije dopušteno imati vlastite račune na 10 glavnih platformi društvenih medija, uključujući na TikToku, Snapchatu, Redditu i YouTubeu.

Tvrtke su dobile godinu dana da uvedu mjere provjere dobi, a kršenja će rezultirati visokim kaznama do 49,5 milijuna australskih dolara (33 milijuna američkih dolara).