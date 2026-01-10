Bill Gates poslao osam milijardi dolara bivšoj supruzi

Par je najavio razvod u svibnju 2021. nakon 27 godina braka. Naknadno su razdvojili svoj filantropski rad, a French Gates je u svibnju 2024. najavila da će podnijeti ostavku na mjesto supredsjednice Zaklade Gates.

Zaklada Gates potrošila je od 2000. godine 53,8 milijardi dolara na zdravstvo, ravnopravnost spolova, globalni razvoj i obrazovanje, navodi se na njezinoj internetskoj stranici.

Kada je French Gates najavila ostavku, napisala je na mreži X: "Prema uvjetima mog sporazuma s Billom, napuštanjem zaklade imat ću dodatnih 12,5 milijardi dolara koje ću posvetiti svom radu u ime žena i obitelji."

Većina tog novca navodno je dodijeljena Zakladi Pivotal Philanthropies, neprofitnoj organizaciji utemeljenoj 2022. u sklopu šire grupe Pivotal, koju je French Gates osnovala 2015. kako bi "ubrzala tempo društvenog napretka za žene i mlade u SAD-u i diljem svijeta", navodi se na njezinoj internetskoj stranici.