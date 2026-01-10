Što o odgoju djece možemo naučiti od Altmana, Bezosa, Gatesa i Zuckerberga

Čak ni tehnološki milijarderi i čelnici najvećih svjetskih kompanija nisu pošteđeni svakodnevnih roditeljskih briga i dilema – koliko vremena pred ekranima dopustiti djeci, kako ih naučiti odgovornosti, treba li ih opterećivati obavezama i kako ih pripremiti za svijet koji se ubrzano mijenja. Pregledom njihovih ranijih intervjua može se vidjeti da, unatoč bogatstvu i moći, mnogi dijele vrlo prizemljen pristup roditeljstvu

Business Insider sabrao je što su neki od najutjecajnijih ljudi tehnološke industrije rekli o odgoju djece i postavljanju temelja za njihov budući uspjeh.

Sam Altman: AI pomaže u roditeljstvu Glavni izvršni direktor OpenAI-a otvoreno je priznao da mu je ChatGPT pomogao u prvim mjesecima roditeljstva. U razgovoru s Jimmyjem Fallonom rekao je da ne može zamisliti kako bi se snašao s novorođenčetom bez te tehnologije – koristio ju je, primjerice, da bi pitao zašto dijete u određenoj dobi još ne puže.

Altman je pritom svjestan granica: pred američkim Senatom rekao je da ne želi da njegovo dijete razvije odnos s AI-em koji bi nalikovao prijateljstvu. Iako smatra da 'nikada neće biti pametnije od umjetne inteligencije', vjeruje da će biti 'sposobnije'. Kad je riječ o opremi za bebe, Altman ima i favorita – pametni krevetić Cradlewise, vrijedan gotovo 2000 dolara, koji se lagano ljulja kako bi umirio dijete prije nego što zaplače, a uključuje i monitor te glazbene opcije. Iznio je i znatno prizemniju lekciju koju je naučio: uvijek treba imati dovoljno krpica za podrigivanje.

Mark Zuckerberg: Kritičko razmišljanje, vrijednosti i ograničenja Osnivač Facebooka i čelnik Mete ističe da je najvažnije da djeca rano nauče kritički razmišljati i usvoje jasne vrijednosti. U intervjuu za Bloomberg rekao je da je to načelo slično njegovoj filozofiji zapošljavanja: ako netko može dubinski savladati jednu stvar, naučio je kako učiti. Zuckerberg je poznat i po nastojanju da djeca ne odrastaju razmažena. U intervjuu za CBS rekao je da njegove kćeri imaju kućanske obaveze i odgovornosti te da ih on i supruga Priscilla Chan vode na posao da bi vidjele kako taj doprinos izgleda u praksi. Kad je riječ o tehnologiji, Zuckerberg priznaje da je oprezan. Djeci dopušta videopozive s rodbinom, ali je znatno stroži prema ostalim oblicima korištenja ekrana. U jednom intervjuu ispričao je i da je kćeri, prije odlaska na koncert Taylor Swift, objasnio da ne treba težiti tome da bude poput slavne pjevačice, što je poruka koju su terapeuti ocijenili zdravom i realnom.

Satya Nadella: Empatija i odgovornost Direktor Microsofta kaže da su mu roditelji dopustili da sam pronađe svoj put, što je snažno utjecalo na njegov roditeljski stil. On i supruga Anu vjeruju da je važno usmjeriti se na ono što djeci treba kako bi napredovala. Nadella smatra da je odrastanje uz kućne ljubimce, posebno pse, važno za razvoj osjećaja odgovornosti i empatije. U njihovoj obitelji postoji i stroga kontrola digitalnih navika: roditelji dobivaju izvještaje o tome kako djeca koriste računala, a ograničeni su i filmovi, videoigre i internetske stranice kojima imaju pristup. Posebno ističe da ga je odgoj sina s cerebralnom paralizom naučio koliko su ključni empatija i razumijevanje – ne samo u obitelji, nego i u vođenju velike organizacije.

Sundar Pichai: Tehnologija kao alat, ne zamjena Izvršni direktor Googlea i Alphabeta priznaje da i dalje pomaže djeci s domaćom zadaćom – ponekad uz pomoć Google Lensa. U šali je rekao da se katkad pravi da razmišlja o rješenju, a zapravo koristi tehnologiju. Pichai im je godinama ograničavao pristup ekranima: njegov sin s 11 godina nije imao mobitel, a gledanje televizije bilo je strogo regulirano. Tehnologiju vidi kao koristan alat, ali ne i kao nešto što bi smjelo dominirati tijekom djetetova odrastanja.

Bill Gates: Bez razmaženosti i bez mobitela za stolom Suosnivač Microsofta odgajao je djecu prema filozofiji 'Love and Logic', ističući smirenu roditeljsku reakciju i emocionalnu kontrolu. Gates je godinama pazio na to da ne budu razmažena – davao im je slobodu izbora, ali ne i neograničen pristup novcu. Mobiteli su bili zabranjeni za stolom, a djeca ih nisu dobila prije 14. godine. Gates je također javno rekao da će im ostaviti manje od jedan posto svog bogatstva jer smatra da im ne bi učinio uslugu kad bi im dao sve. 'Želim da sami izgrade vlastiti uspjeh', objasnio je.

Jeff Bezos: Rizik kao lekcija Osnivač Amazona zauzeo je neuobičajen pristup: djeci je dopuštao korištenje oštrih noževa već s četiri, a električnih alata sa sedam ili osam godina. Taj stav pripisuje bivšoj supruzi MacKenzie Scott, a ona je smatrala da je bolje imati dijete s devet prstiju nego bez vještina i snalažljivosti. Bezos je taj pristup opisao kao 'fantastičan stav prema životu'.

Alexis Ohanian: Dosada je zdrava Suosnivač Reddita iz svog je djetinjstva zadržao jednostavnu, ali vrijednu tradiciju: nedjeljni obiteljski doručak bez ometanja. Palačinke, zajedničko vrijeme i odloženi telefoni temelj su tog rituala. Ohanian otvoreno podupire korištenje AI-a u kreativne svrhe – njegova je kći uz pomoć ChatGPT-ja pretvarala njegove stare skice u ilustracije. No istodobno inzistira na ograničenjima. On i Serena Williams žele da njihova kći ponekad bude bez ekrana i da joj bude 'dosadno' kako bi razvijala maštu i samostalnost.