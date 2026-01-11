Veliki preokret oko Roberta Mudražije, u Dinamu šokirani kakvu su ponudu dobili

Sve je upućivalo na to da je transfer završen, no u nedjelju kasno navečer stigao je potpuni preokret. Dinamo je odbio ponudu Slovana iz Bratislave za jednogodišnju posudbu Roberta Mudražije, pa plavi veznjak barem zasad ostaje u Maksimiru i nastavlja sezonu u Dinamu.
Prije samo nekoliko dana činilo se da je sve riješeno i da je Robert Mudražija na izlaznim vratima Maksimira. No u nedjelju kasno navečer, pišu SN, stigao je preokret iz plavog tabora: Mudražija ostaje u Dinamu, barem zasad.
Slovan iz Bratislave promijenio je stav prema plavom veznjaku. Umjesto kupnje, Slovaci su Dinamu poslali ponudu za jednogodišnju posudbu, ali Modri su takav prijedlog odbili.
Time je transfer praktički zaustavljen, a Mudražija izgleda ostaje u Dinamu i ove zime.