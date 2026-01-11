Veliki preokret oko Roberta Mudražije, u Dinamu šokirani kakvu su ponudu dobili

Prije samo nekoliko dana činilo se da je sve riješeno i da je Robert Mudražija na izlaznim vratima Maksimira. No u nedjelju kasno navečer, pišu SN, stigao je preokret iz plavog tabora: Mudražija ostaje u Dinamu, barem zasad.

Slovan iz Bratislave promijenio je stav prema plavom veznjaku. Umjesto kupnje, Slovaci su Dinamu poslali ponudu za jednogodišnju posudbu, ali Modri su takav prijedlog odbili.

Time je transfer praktički zaustavljen, a Mudražija izgleda ostaje u Dinamu i ove zime.