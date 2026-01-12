Grok generira gole slike bez pristanka, prijeti mu zabrana u UK-u. Musk povukao neočekivan potez

Milijarder je kritičare zabrinute zbog generiranja seksualiziranog sadržaja bez pristanka optužio za suzbijanje slobode govora
Elon Musk najavio je da će X u narednih tjedan dana otvoriti javnosti svoj novi algoritam, uključujući sav računalni kod za organske i reklamne preporuke objava.
'Ovo će se ponavljati svaka četiri tjedna, s opsežnim bilješkama programera, da biste razumjeli što se promijenilo', naveo je u objavi na X-u.
Europska komisija produžila je nalog za zadržavanje podataka poslan X-u prošle godine, a on se odnosio na algoritme i širenje ilegalnog sadržaja, produljujući ga do kraja 2026.
U srpnju 2025. pariški tužitelji istraživali su tu platformu društvenih medija zbog sumnje na algoritamsku pristranost i prijevarno izvlačenje podataka, što je X nazvao 'politički motiviranom kaznenom istragom' koja ugrožava slobodu govora korisnika.
Prošli mjesec Europska unija izrekla je X-u kaznu od 120 milijuna eura zbog kršenja obaveza transparentnosti prema Zakonu o digitalnim uslugama.
Kazna je povezana s pretplatom na 'plavu kvačicu' tvrtke X, nedostatkom transparentnosti u vezi s njezinim repozitorijem oglasa i neuspjehom u pružanju pristupa javnim podacima platforme istraživačima. Musk je odgovorio vulgarno ispod objave Europske komisije o kazni.
Seksualizirane slike ljudi
Također je optužio kritičare njegove društvene mreže X da traže 'bilo kakav izgovor za cenzuru' nakon što je otkriveno da je robot za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji Grok stvarao seksualizirane slike ljudi bez njihovog znanja ili pristanka.
'Oni samo žele potisnuti slobodu govora', napisao je Musk. X je u međuvremenu ograničio korištenje generiranja slika umjetnom inteligencijom na one koji plaćaju mjesečnu naknadu.
Britansko regulatorno tijelo Ofcom pokrenulo je žurnu procjenu X-a. Ministrica tehnologije Liz Kendall rekla je da će imati punu podršku vlade ako odluče blokirati X u Velikoj Britaniji. Musk je u nizu poruka kritizirao vladinu osudu Groka - uključujući to što je jedna od objava prikazivala slike britanskog premijera Keira Starmera u bikiniju.
'Musk to može zaustaviti ako želi'
Ashley St Clair, majka jednog od Muskove djece, rekla je BBC-ju kako je Grok generirao seksualizirane fotografije nje kao djeteta. Konzervativna influencerica rekla je da je njezina slika 'skinuta' kako bi izgledala 'gola i pognuta', unatoč tome što Groku nije dala pristanak za seksualizirane slike.
St Clair, koja je 2025. godine podnijela tužbu protiv Muska tražeći isključivo skrbništvo nad njihovim djetetom, optužila je X da 'ne poduzima dovoljno mjera' za rješavanje ilegalnog sadržaja, uključujući slike seksualnog zlostavljanja djece. 'Ovo bi se moglo zaustaviti jednom porukom inženjeru', ustvrdila je.
Ofcom ima ovlasti zatražiti sudski nalog da bi se spriječilo treće strane u pomaganju X-u u prikupljanju novca ili u pristupu toj platformi u Velikoj Britaniji. No nije jasno je li stvaranje takvih slika doista u neskladu s britanskim zakonom.
Grok je u međuvremenu bio privremeno suspendiran u Indoneziji zbog 'ozbiljnog kršenja ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti građana u digitalnom prostoru'. I Malezija je privremeno blokirala pristup Groku.