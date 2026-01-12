Grok generira gole slike bez pristanka, prijeti mu zabrana u UK-u. Musk povukao neočekivan potez

Milijarder je kritičare zabrinute zbog generiranja seksualiziranog sadržaja bez pristanka optužio za suzbijanje slobode govora

Elon Musk najavio je da će X u narednih tjedan dana otvoriti javnosti svoj novi algoritam, uključujući sav računalni kod za organske i reklamne preporuke objava. 'Ovo će se ponavljati svaka četiri tjedna, s opsežnim bilješkama programera, da biste razumjeli što se promijenilo', naveo je u objavi na X-u.

We will make the new 𝕏 algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days.



This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

Europska komisija produžila je nalog za zadržavanje podataka poslan X-u prošle godine, a on se odnosio na algoritme i širenje ilegalnog sadržaja, produljujući ga do kraja 2026. U srpnju 2025. pariški tužitelji istraživali su tu platformu društvenih medija zbog sumnje na algoritamsku pristranost i prijevarno izvlačenje podataka, što je X nazvao 'politički motiviranom kaznenom istragom' koja ugrožava slobodu govora korisnika. Prošli mjesec Europska unija izrekla je X-u kaznu od 120 milijuna eura zbog kršenja obaveza transparentnosti prema Zakonu o digitalnim uslugama. Kazna je povezana s pretplatom na 'plavu kvačicu' tvrtke X, nedostatkom transparentnosti u vezi s njezinim repozitorijem oglasa i neuspjehom u pružanju pristupa javnim podacima platforme istraživačima. Musk je odgovorio vulgarno ispod objave Europske komisije o kazni.