Sin Mire Bulja oženio Mostovu vijećnicu, stigle i fotografije s vjenčanja

Vjenčanje je održano u Bazilici Gospe Sinjske . Nediljko Bulj za svoj je veliki dan odabrao bijelu košulju i sako, koje je kombinirao s crnim hlačama i leptir-mašnom, dok je njegova odabranica Pia Cvitković zablistala u vjenčanici preko koje je prebacila krznenu bundicu .

Bez komentara

Ponosni otac Miro Bulj koji nije skidao osmjeh s lica, za vjenčanje sina odabrao tamnoplavo odijelo, bijelu košulju i svijetloplavu kravatu, dok je njegova supruga Jelena blistala pored njega u dugoj tamnozelenoj haljini i zlatnim salonkama. Supružnici imaju troje djece, a Nediljko inače magistar odnosa s javnošću je njihov prvorođenac. Nakon njega u obitelj su stigla još dva sina – Josip i najmlađi Frano.

Uoči ceremonije, gradonačelnik Sinja kratko je poručio: 'Danas je dan moga sina i ne bih komentirao – rekao je Bulj, zamolivši za razumijevanje i poštivanje privatnosti obitelji', donosi Slobodna Dalmacija. Kako navode, vjenčano slavlje će se nastaviti u Hotelu Alkar u Sinju.