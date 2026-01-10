Sin Mire Bulja oženio Mostovu vijećnicu, stigle i fotografije s vjenčanja

Obitelj sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mire Bulja danas puca od ponosa i radosti. Njegov sin Nediljko Bulj oženio se Pijom Cvitković. Fotografije s vjenčanja najbolje otkrivaju koliko je atmosfera bila vesela i koliko se slavilo
Vjenčanje je održano u Bazilici Gospe Sinjske. Nediljko Bulj za svoj je veliki dan odabrao bijelu košulju i sako, koje je kombinirao s crnim hlačama i leptir-mašnom, dok je njegova odabranica Pia Cvitković zablistala u vjenčanici preko koje je prebacila krznenu bundicu.
Ponosni otac Miro Bulj koji nije skidao osmjeh s lica, za vjenčanje sina odabrao tamnoplavo odijelo, bijelu košulju i svijetloplavu kravatu, dok je njegova supruga Jelena blistala pored njega u dugoj tamnozelenoj haljini i zlatnim salonkama. Supružnici imaju troje djece, a Nediljko inače magistar odnosa s javnošću je njihov prvorođenac. Nakon njega u obitelj su stigla još dva sina – Josip i najmlađi Frano.
Uoči ceremonije, gradonačelnik Sinja kratko je poručio: 'Danas je dan moga sina i ne bih komentirao – rekao je Bulj, zamolivši za razumijevanje i poštivanje privatnosti obitelji', donosi Slobodna Dalmacija. Kako navode, vjenčano slavlje će se nastaviti u Hotelu Alkar u Sinju.
Tko je mladenka?
Pija Cvitković je studentica treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s bogatom životnom iskustvom i angažmanom. Više od godinu dana provela je u Velikoj Britaniji, a po povratku u Hrvatsku aktivno se uključila u politiku i kulturu. Članica je splitskog ansambla 'Harmonija disonance', a od 2022. godine je dio političke platforme MOST, gdje služi kao vijećnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije. Na lokalnim izborima bila je kandidatkinja za dožupanicu, a sada je i potpredsjednica Odbora za statut i poslovnik. Odrasla je u Splitu, a obitelj joj ima duboke korijene u Sinjskoj i Imotskoj krajini.