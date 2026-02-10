Cure detalji o OpenAI-jevu tajnom hardverskom projektu: Riječ je o AI slušalicama?

Sweetpea , kako su ih u toj tvrtci nazvali, navodno bi trebale zadovoljiti složene računalne zahtjeve umjetne inteligencije uz pomoć dvonanometarskog procesora sposobnog za lokalno izvršavanje AI zadataka. Dizajnom bi se se trebale razlikovati od konvencionalnih slušalica. Nagađa se kako bi se na tržištu mogle pojaviti u rujnu 2026. godine .

Iako je patent objavljen ranije ovog mjeseca sugerirao kako bi OpenAI-ev tajni hardverski projekt mogao biti pametna olovka pokretana umjetnom inteligencijom, čini se kako bi u pitanju mogle ipak biti - slušalice.

U prvoj godini bi trebale ostvariti volumen prodaje između 40 i 50 milijuna primjeraka, što sugerira kako će to biti proizvod za široku potrošnju. OpenAI je prvi put potaknuo nagađanja o ulasku na tržište uređaja nakon što je u svibnju 2025. za 6,5 ​​milijardi američkih dolara kupio io, startup bivšeg Appleovog dizajnera Jonyja Ivea. To je bila najveća akvizicija u povijesti tvrtke.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu (Švicarska) glavni direktor za globalne poslove OpenAI-a Chris Lehane rekao je kako bi startup trebao najaviti svoj prvi uređaj u drugoj polovici ove godine. To će im biti jedan od glavnih prioriteta, pojasnio je.

Glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman i Ive već gotovo tri godine rade na hardveru, ne bi li potrošače pomaknuli s ekrana na druge vrste uređaja pokretanih umjetnom inteligencijom. Navodno su, osim slušalica, razmatrali i uređaje s kamerama.

Kakve god bile, slušalice Sweetpea morat će istisnuti ili koegzistirati s postojećim proizvodima poput Appleovih AirPodsa i Samsungovih Galaxy Budsa, koji su već duboko povezane s njihovim operativnim sustavima i ekosustavima. OpenAI će također morati dokazati kako su njegova AI iskustva dovoljno uvjerljiva kako bi korisnike nagovorio na nošenje i punjenje drugog uređaja.

Altman je već istraživao AI uređaje, iako neizravno. Prije šest godina je uložio je u startup Humane, koji je ponudio Ai Pin za 699 dolara. Ali, uređaj je imao problema s pregrijavanjem i sporim sučeljem. HP je tvrtku preuzeo za dijelove u veljači 2025., piše Entrepreneur.