Trebamo li stvarno puniti mobitele do 100 posto? Evo što kažu stručnjaci

Mit o mobitelima koji se pregrijavaju i spontano samozapaljuju ako ih stalno punite do sto posto dolaze iz ere u kojoj je tehnologija bila malo jednostavnija, no to ne znači da moderni uređaji nemaju svoj asortiman boljki na koje valja obratiti pažnju
Većina ljudi ne razmišlja previše o tome kada i kako pune telefon. Neki dopuštaju da se uređaj potpuno isprazni, a drugi ga pune svake večeri. No baterije se s vremenom troše, a način punjenja može utjecati na brzinu njihova starenja.
Ideja da se telefon ne bi trebao puniti do 100 posto jedna je od najraširenijih zabluda o baterijama. Zvuči logično pretpostaviti da bi se 'preveliko punjenje' moglo pretvoriti u opterećenje, pregrijavanje ili čak požar. Međutim stvarni procesi u bateriji pokazuju drugačiju sliku.
Trik je u tehnologiji
Stručnjaci objašnjavaju da u tome postoji zrno istine, ali ne onoliko koliko se obično misli. Da bismo razumjeli zašto, potrebno je shvatiti kako litij-ionske baterije funkcioniraju. Svakim ciklusom punjenja i pražnjenja one postupno degradiraju: tijekom punjenja litij se premješta iz katode od kobaltovog oksida u anodu od grafita, a pri korištenju uređaja se vraća. Nijedan pametni telefon ne koristi pun kemijski kapacitet baterije: kada uređaj prikazuje 100 posto, dio litija ostaje na mjestu zahvaljujući zaštitnom međuprostoru koji sprječava pravo prepunjavanje.
Zabluda o štetnosti punjenja do 100 posto potječe iz vremena u kojem su se koristile nikal-kadmij i nikal-metal-hidridne baterije. One su bile sklone tzv. efektu memorije i gubile su kapacitet ako bi se prečesto punile do kraja. Savjet se zadržao i nakon prelaska na litij-ionske baterije, iako nova tehnologija nema takvih problema.
Do koliko onda treba puniti bateriju?
Stručnjaci danas preporučuju održavanje baterije na razini između 20 i 80 posto kad je to moguće, uz napomenu da povremeno punjenje do 100 posto nije štetno. Proizvođači poput Applea koriste i sustave optimiziranog punjenja, a oni uče obrasce korištenja i odgađaju prelazak iznad 80 posto sve dok to korisniku ne treba.
Držanje baterije na punom kapacitetu dulje vrijeme ili stalno punjenje može ubrzati 'starenje' ćelija, no ako napunite telefon 'do vrha', to neće uzrokovati kvar ili štetu.
Koji su rizici?
Stvarni rizici od modernih baterija dolaze u obliku povišenih temperatura i loših punjača. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje punjenja na mjestima na kojima se zadržava toplina, naprimjer ispod jastuka ili na izravnom suncu, te korištenje certificiranih punjača. Nekvalitetni adapteri mogu uzrokovati slabiju kontrolu nad punjenjem, što dugoročno može dovesti do degradacije baterije ili sigurnosnih problema.
Punjenje 'do kraja' samo po sebi neće uništiti telefon, ali može ubrzati starenje baterije ako je ona stalno na maksimalnom kapacitetu. Moderni sustavi punjenja ublažavaju taj učinak, a najbolja praksa ostaje pronalazak ravnoteže između praktičnosti i izbjegavanja nepotrebnog opterećenja baterije, zaključuje TechRadar.