Trebamo li stvarno puniti mobitele do 100 posto? Evo što kažu stručnjaci

Većina ljudi ne razmišlja previše o tome kada i kako pune telefon. Neki dopuštaju da se uređaj potpuno isprazni, a drugi ga pune svake večeri. No baterije se s vremenom troše, a način punjenja može utjecati na brzinu njihova starenja.

Ideja da se telefon ne bi trebao puniti do 100 posto jedna je od najraširenijih zabluda o baterijama. Zvuči logično pretpostaviti da bi se 'preveliko punjenje' moglo pretvoriti u opterećenje, pregrijavanje ili čak požar. Međutim stvarni procesi u bateriji pokazuju drugačiju sliku.

Trik je u tehnologiji

Stručnjaci objašnjavaju da u tome postoji zrno istine, ali ne onoliko koliko se obično misli. Da bismo razumjeli zašto, potrebno je shvatiti kako litij-ionske baterije funkcioniraju. Svakim ciklusom punjenja i pražnjenja one postupno degradiraju: tijekom punjenja litij se premješta iz katode od kobaltovog oksida u anodu od grafita, a pri korištenju uređaja se vraća. Nijedan pametni telefon ne koristi pun kemijski kapacitet baterije: kada uređaj prikazuje 100 posto, dio litija ostaje na mjestu zahvaljujući zaštitnom međuprostoru koji sprječava pravo prepunjavanje.

Zabluda o štetnosti punjenja do 100 posto potječe iz vremena u kojem su se koristile nikal-kadmij i nikal-metal-hidridne baterije. One su bile sklone tzv. efektu memorije i gubile su kapacitet ako bi se prečesto punile do kraja. Savjet se zadržao i nakon prelaska na litij-ionske baterije, iako nova tehnologija nema takvih problema.