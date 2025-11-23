Koristite ChatGPT ili neki drugi AI chatbot? Evo nekoliko trikova za bolje odgovore

Ključ za postizanje dobrih rezultata pisanje je boljih uputa. Evo četiri načina na koje optimizirati upute na svim platformama.

Sve u robotima za brbljanje potpomognutim umjetnom inteligencijom - poput ChatGPT-ja, Claudea i Geminija - vrti se oko malog tekstualnog okvira u kojem mu govorite što želite postići.

Što više opisa

Što više kontekstualnih pojedinosti date, to bolje. Ako želite stvoriti sliku, nemojte se zaustaviti samo na ključnim riječima. Zamislite što još želite u toj sceni - koje objekte, ljude, okruženje? Kakva je atmosfera, kakav je stil? Dajte mašti na volju.

Opise je općenito bolje pisati u punim rečenicama, umjesto kratkim ključnim riječima. Također, možete dodati tehničke pojedinosti, poput stvarnih postavki kamere ili duljine riječi. Ne očekujte odmah savršen rezultat, već ga pokušajte poboljšati dodatnim uputama.

Recite robotu što ne smije raditi

Ako ne želite nešto u svom uratku, trebate to reći robotu.

U Settings je moguće dati upute tipa 'nikad nemoj koristiti dugu crticu u tekstu' ili 'ne koristi brojke pri nabrajanju'.

Pokušajte s igranjem uloga

Recite robotu neka preuzme ulogu stručnjaka u određenom području i zatražite odgovor kakav bi on dao. Umjesto stručnjaka, možete zatražiti neka preuzme ulogu osobe koja vas je nadahnula.

Isprobajte ove tri korisne upute

Ako chatbot treba pri sastavljanju odgovora uzeti u obzir sve vaše dosadašnje interakcije, dajte mu uputu poput 'koristi cijelu povijest naših interakcija - svaku razmijenjenu poruku, svaku raspravljenu temu, svaku nijansu u našim razgovorima'.

Dobra je ideja i zatražiti izbjegavanje generičkih odgovora, kao i dostavljanje detaljnih, logičnih i dobro argumentiranih odgovora, piše Tech Radar.