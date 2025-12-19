Isključite se ovih blagdana: Evo nekoliko ideja kako odmoriti mozak od ekrana

Mir u kući i na telefonu

Vaš telefon već ima ugrađene alate koji vam mogu pomoći. Opcije poput Focus (na iPhoneu) ili Do Not Disturb (na Androidu) privremeno utišavaju obavijesti koje se bore za vašu pažnju. Možete ih prilagoditi tako da blokiraju samo određene aplikacije ili se automatski aktiviraju dok spavate ili čitate.

Ako primijetite da previše vremena provodite na Instagramu ili TikToku, postavite dnevno ograničenje na, primjerice, 20 minuta. Jedan od zanimljivih trikova je i prebacivanje zaslona na crno-bijeli način rada (Grayscale). Bez jarkih boja, vaš uređaj odjednom postaje daleko manje privlačan.

Brisanje i zaključavanje

Za one kojima je potrebna čvršća ruka, privremeno brisanje aplikacija koje izazivaju ovisnost pokazalo se vrlo učinkovitim. Ako simptomi 'apstinencijske krize' postanu nepodnošljivi, aplikaciju uvijek možete ponovno instalirati nakon blagdana.

Na tržištu su popularni i fizički sefovi. Stavite telefon u kutiju, postavite tajmer na sat ili dva i uređaj će biti nedostupan do isteka vremena. Ipak, oprezno – pripazite da vam telefon u tom trenutku ne zatreba za potvrdu internetskog plaćanja ili dvostupanjsku autentifikaciju.

Izađite van i doslovno dotaknite travu

Zimski minusi mame nas pod deku, ali boravak na svježem zraku, daleko od Wi-Fi signala, ključan je za mentalno zdravlje. Japanci imaju i termin 'šumsko kupanje' (forest bathing) koji označava terapeutski boravak u prirodi.

Zanimljiv trend je i aplikacija 'Touch Grass' (Dotakni travu). Nazvana po viralnom izrazu za ljude koji su izgubili doticaj sa stvarnošću, aplikacija od korisnika zahtijeva da izađe van i fotografira se kako dodiruje travu (ili snijeg) da bi mu dopustila povratak na društvene mreže.

Papir, olovka i knjiga

Kada ste zadnji put nekome poslali rukom ispisanu čestitku? Iako danas više tipkamo nego što pišemo po papiru, znanost tvrdi da pisanje rukom potiče pamćenje i kognitivni razvoj. Iskoristite Božić za pisanje iskrene čestitke dragoj osobi ili čak pisma starom prijatelju.

Također, umjesto skrolanja po kratkim objavama, posegnite za knjigom. Čitanje dugih književnih djela ima mnoge prednosti koje se ne mogu steći pregledavanjem kratkih nizova teksta na vašem uređaju, uključujući dublje razumijevanje teme, razvoj empatije, povećanje fokusa i koncentracije, i još mnogo toga.

Retro telefoni kao savršen dar

'Idealna ideja za dar ispod bora mogao bi biti upravo – retro telefon. Dok stari modeli Nokije nude nostalgično tipkanje i samo osnovne funkcije poput SMS-ova, moderni minimalistički uređaji poput Punkta postali su novi simbol luksuza jer vam daruju ono najvrednije, a to je slobodno vrijeme bez ometanja.

Ovi blagdani ne moraju biti zabilježeni svakim korakom na Storyjima, piše AP News.