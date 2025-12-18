Brišete povijest pregledavanja? Online trag ostaje, evo što drugi prikupljaju i znaju o vama

Zapise o tome gdje ste bili online ne čuva se samo na vašem lokalnom računalu ili mobitelu, već se nalaze i na raznim drugim mjestima
Ručno ili automatsko brisanje povijesti pregledavanja poznat je način zaštite privatnosti i smanjivanja digitalnog traga. Ali važno je biti svjestan ograničenja tog procesa i razumjeti zašto nije uvijek tako sveobuhvatan kao što bi se moglo pomisliti.
Ukratko rečeno, zapisi o tome gdje ste bili ne čuvaju se samo na vašem lokalnom računalu ili mobitelu, već se nalaze na raznim drugim mjestima. Zato je potpuno brisanje povijesti pregledavanja teže nego što se u početku čini.
Sinkronizacija
Gotovo svaki moderni web preglednik može sinkronizirati vašu povijest pregledavanja na svim uređajima, od prijenosnog računala do mobitela i natrag. To ima svoje prednosti - naprimjer, mogućnost nastavka pregledavanja na drugom uređaju - ali to znači da brisanje popisa web odredišta koja ste posjetili na jednom uređaju neće nužno izbrisati taj popis svugdje.
Recimo, Appleov Safari će prema zadanim postavkama sinkronizirati vašu povijest online, oznake i otvorene kartice između svih iPhonea, iPada i Macova koji koriste isti Appleov korisnički račun. Time možete upravljati odabirom naziva računa, a zatim iClouda pod Settings u operativnim sustavima iOS-u/iPadOS-u ili pod Settings u macOS-u.
Svejedno je je li sinkronizacija Safarija omogućena putem iClouda jer to će utjecati na način brisanja povijesti pregledavanja. Kada pokušate izbrisati ovu povijest na mobilnom uređaju ili računalu, vidjet ćete poruku koja će vam reći što će se dogoditi na vašim drugim uređajima.
U Safariju na Macu odaberite History, pa Clear History. Na iPhoneu ili iPadu odaberite Apps, pa Safari i Clear History and Website Data iz Settings. Većina drugih preglednika radi na isti način, s opcijama za sinkronizaciju povijesti i brisanje povijesti.
U Chromeu na računalu, naprimjer, otvorite Settings putem izbornika s tri točke (gore desno). Sinkronizacijom možete upravljati putem You and Google pa Sync and Google Services i zatim Manage what you sync, a brisanjem povijesti putem Privacy and security pa Delete browsing data.
Što drugi prikupljaju i znaju o vama?
Osim povijesti koju prikuplja stvarni web preglednik, morate razmisliti i o podacima koje usisavaju aplikacije i web odredišta koja koristite. Ako se prijavite na Facebook, Meta Platforms će znati za komentare koje ste ostavili i fotografije koje ste lajkali, bez obzira na to koliko ste izbrisali svoju povijest iz Edgea ili Firefoxa.
Koliko možete učiniti po tom pitanju, zapravo ovisi o aplikaciji ili web mjestu. Amazon omogućuje brisanje povijesti pretraživanja: na web odredištu za računalo kliknite Browsing History na alatnoj traci pri vrhu, a zatim kliknite sličicu zupčanika (gore desno).
Na narednom zaslonu možete obrisati cijelu ili dio povijesti pregledavanja i blokirati buduće praćenje, iako nećete moći tako lako mijenjati redoslijed stavki, a to će utjecati na vaše preporuke.
Meta Platforms omogućuje brisanje povijesti pretraživanja na Instagramu i Facebooku. Oboje možete urediti na stranici Meta Accounts Center u pregledniku na računalu. Kliknite Your information and permissions, a zatim Search history da biste pogledali što ste tražili. Sljedeći zaslon nudi mogućnosti za ručno i automatsko brisanje povijesti pretraživanja.
Google pokreće cijeli niz online aplikacija, kao i web preglednik, a svim svojim podacima možete upravljati s jedne središnje točke u pregledniku na računalu: vašoj stranici Google Account. Kliknite Data and privacy da biste vidjeli sve što je Google prikupio o vama te na bilo koju vrstu aktivnosti kako biste ručno izbrisali zapise ili postavili automatsko brisanje nakon određenog vremenskog razdoblja.
Ne zaboravite ISP-ove
Konačno, kopije povijesti pregledavanja weba naći ćete i na poslužiteljima vašeg pružatelja usluga pristupa internetu. Oni čuvaju zapise o mjestima koja ste posjetili u sve svrhe (od sigurnosti do oglašavanja). Da, to uključuje web odredišta koja otvarate dok ste u anonimnom načinu rada.
Način na koji se to rješava razlikuje se od tvrtke do tvrtke, pa provjerite kako stvari stoje s vašim pružateljem usluga pristupa internetu. Mimo toga, možete maskirati pregledavanje virtualnim privatnim mrežama (VPN), ali i pružatelje tih usluga treba provjeriti kako biste vidjeli što sve pohranjuju, piše Life Hacker.