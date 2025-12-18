Brišete povijest pregledavanja? Online trag ostaje, evo što drugi prikupljaju i znaju o vama

Zapise o tome gdje ste bili online ne čuva se samo na vašem lokalnom računalu ili mobitelu, već se nalaze i na raznim drugim mjestima

Ručno ili automatsko brisanje povijesti pregledavanja poznat je način zaštite privatnosti i smanjivanja digitalnog traga. Ali važno je biti svjestan ograničenja tog procesa i razumjeti zašto nije uvijek tako sveobuhvatan kao što bi se moglo pomisliti. Ukratko rečeno, zapisi o tome gdje ste bili ne čuvaju se samo na vašem lokalnom računalu ili mobitelu, već se nalaze na raznim drugim mjestima. Zato je potpuno brisanje povijesti pregledavanja teže nego što se u početku čini.

Sinkronizacija Gotovo svaki moderni web preglednik može sinkronizirati vašu povijest pregledavanja na svim uređajima, od prijenosnog računala do mobitela i natrag. To ima svoje prednosti - naprimjer, mogućnost nastavka pregledavanja na drugom uređaju - ali to znači da brisanje popisa web odredišta koja ste posjetili na jednom uređaju neće nužno izbrisati taj popis svugdje. Recimo, Appleov Safari će prema zadanim postavkama sinkronizirati vašu povijest online, oznake i otvorene kartice između svih iPhonea, iPada i Macova koji koriste isti Appleov korisnički račun. Time možete upravljati odabirom naziva računa, a zatim iClouda pod Settings u operativnim sustavima iOS-u/iPadOS-u ili pod Settings u macOS-u. Svejedno je je li sinkronizacija Safarija omogućena putem iClouda jer to će utjecati na način brisanja povijesti pregledavanja. Kada pokušate izbrisati ovu povijest na mobilnom uređaju ili računalu, vidjet ćete poruku koja će vam reći što će se dogoditi na vašim drugim uređajima. U Safariju na Macu odaberite History, pa Clear History. Na iPhoneu ili iPadu odaberite Apps, pa Safari i Clear History and Website Data iz Settings. Većina drugih preglednika radi na isti način, s opcijama za sinkronizaciju povijesti i brisanje povijesti. U Chromeu na računalu, naprimjer, otvorite Settings putem izbornika s tri točke (gore desno). Sinkronizacijom možete upravljati putem You and Google pa Sync and Google Services i zatim Manage what you sync, a brisanjem povijesti putem Privacy and security pa Delete browsing data.