Što se zapravo događa kad kliknete 'Prihvati sve kolačiće'

Mnogi se pitaju zašto ih stranice stalno pitaju za prihvaćanje ili odbijanje kolačića. Razlog su, među ostalim, strogi zakoni koji se brinu o vašoj privatnosti na internetu

Gotovo je nemoguće koristiti internet bez susreta s obavijesti o kolačićima. Najčešće se pojavljuje skočni prozor s opcijama poput 'prihvati sve' ili 'odbij sve', ponekad uz dodatnu mogućnost prilagodbe postavki. Jedno je sigurno - ovakve poruke mnogima smetaju i prva je reakcija da ih se što brže ukloni, nerijetko klikom na prihvaćanje svih opcija. Ipak, iza tog jednostavnog izbora kriju se i posljedice za privatnost korisnika, piše Independent. Kolačići su male datoteke koje internetske stranice spremaju na vaš uređaj. Njihova je svrha poboljšati korisničko iskustvo, osobito na stranicama koje često posjećujete. Mogu, primjerice, zapamtiti podatke za prijavu, postavke jezika ili zadanu veličinu teksta, ali i pomoći internetskim trgovinama da predlažu proizvode na temelju prethodnog pregledavanja. Ujedno se koriste za praćenje ponašanja korisnika radi prikazivanja ciljanih oglasa. Razlikuju se i prema trajanju. Neki postoje samo privremeno i brišu se kada se zatvori preglednik ili nakon razdoblja neaktivnosti, a drugi se dulju pohranjuju i omogućuju prepoznavanje korisnika pri ponovnim posjetima. Takvi kolačići imaju rok trajanja od nekoliko dana do više godina.

Što napraviti? Kada se pojavi obavijest o kolačićima, obično se navodi da stranica koristi one koji su nužni za njezino funkcioniranje. Njih ne možete isključiti jer bez njih osnovne funkcije, poput košarice za kupnju, ne bi radile. Uz to, korisnicima se nudi mogućnost odbijanja takozvanih neesencijalnih kolačića, a oni se odnose na personalizaciju sadržaja, analitiku korištenja stranice i oglašavanje. Kolačići povezani s oglašavanjem često dolaze od trećih strana, što znači da se podaci mogu dijeliti između različitih platformi i internetskih domena. Primjerice, oglašivački sustavi mogu pratiti ponašanje korisnika na više stranica i uređaja ako se koristi isti korisnički račun, čime se stvara detaljniji profil interesa. Što znači 'Prihvaćam sve'? Prihvaćanjem svih kolačića dajete suglasnost za njihovo korištenje i pohranu, što omogućuje potpunu funkcionalnost stranice i personalizirani sadržaj, uključujući oglase prilagođene vašim navikama. Ako pak odbijete sve osim nužnih, stranica će i dalje raditi, ali bez dodatnih prilagodbi i sadržaja trećih strana. Postavke se u pravilu mogu promijeniti u bilo kojem trenutku putem izbornika za kolačiće ili pravila privatnosti na stranici. Valja znati da potpuno blokiranje kolačića može uzrokovati to da neke stranice ne funkcioniraju kako treba. U tim slučajevima možete napraviti iznimke i dopustiti kolačiće za određene stranice. Primjerice, u pregledniku Google Chrome možete otići na Postavke > Privatnost i sigurnost > Kolačići i podaci o web stranicama te unijeti stranice kojima vjerujete. Ipak, budite oprezni. Ako je stranica na koju ste došli nezaštićena, što možete prepoznati po tome što u adresi piše 'http' umjesto 'https', bolje je izbjegavati prihvaćanje bilo kakvih kolačića jer vaši podaci neće biti zaštićeni.

'Pojest ću sve kolačiće...' Stalni kolačići ostaju dulje na vašem uređaju i pomažu stranicama da vas prepoznaju pri sljedećem posjetu. Pamte korisne informacije poput vaših prijava ili preferencija jezika, no dostupni su samo stranici koja ih je postavila. Problem nastaje s kolačićima trećih strana. Njih ne postavlja stranica koju ste posjetili, već oglašivači i tvrtke za analizu podataka koji žele pratiti vaše ponašanje na internetu. Kad kliknete 'Prihvati sve', zapravo dopuštate instalaciju desetaka ovakvih kolačića koji vas mogu pratiti kroz mnoge različite stranice i povezivati podatke o vašim navikama. Ako vam je stalo do privatnosti, blokirajte kolačiće trećih strana. Većina preglednika danas omogućuje da to učinite u postavkama privatnosti. Također, preporučuje se prihvaćanje samo onih kolačića koji dolaze s pouzdanih stranica koje često koristite.