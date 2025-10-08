Slavni youtuber: 'Ovako brz napredak je zastrašujući. Što će biti s kreatorima sadržaja?'

Na društvenoj mreži X, MrBeast se zapitao što će se dogoditi s kreatorima sadržaja 'kada AI videozapisi postanu jednako dobri kao i stvarni videozapisi'. Njegova objava izazvala je rasprave o budućnosti digitalne kreativnosti i o tome kako bi umjetna inteligencija mogla utjecati na poslove u industriji zabave i medija .

Njegov komentar dolazi nakon što je OpenAI prošlog tjedna predstavio novi model pod nazivom Sora , a on omogućuje stvaranje oblikovanih videozapisa iz tekstualnih upita. Alat je izazvao velike kontroverze zbog poplave generativnog sadržaja temeljenog na serijama i filmovima zaštićenima autorskim pravima.

Najpoznatiji svjetski youtuber Jimmy Donaldson , poznat kao MrBeast , izjavio je da je brz napredak generativne umjetne inteligencije 'zastrašujući' za ljude koji zarađuju stvarajući sadržaj na internetu.

Umjetna inteligencija već godinama ugrožava umjetnike i općenito sve kreativce, samo što njezin trenutni napredak izravno utječe i na Donaldsona.

Tim rečeno, strahovi da bi AI mogao zamijeniti ljude posebno su izraženi u filmskoj i gejming industriji. Rasprava se ponovno rasplamsala nakon pojave 'AI glumaca', što je potaknulo rasprave o etičkim granicama korištenja tehnologije.

Istodobno, umjetna inteligencija već ima široku primjenu u istim sektorima. YouTube omogućuje kreatorima korištenje generativnih AI alata, uključujući Googleov Veo, koji može stvarati videozapise na temelju upita. AI se koristi i za automatsko generiranje titlova, obradu scenarija i organizaciju sadržaja.

Lars Erik Holmquist, profesor dizajna i inovacija na Sveučilištu Nottingham Trent, izjavio je da umjetna inteligencija znatno smanjuje troškove stvaranja sadržaja te da će kratkoročno profitirati oni koji je nauče koristiti kao alat. Ipak, smatra da kreatore poput MrBeasta AI ne može lako zamijeniti jer se njegov sadržaj temelji na stvarnim izazovima i ljudskim reakcijama, što bi izgubilo smisao ako ne bi bilo autentično.

MrBeast je ranije ove godine pokušao uključiti umjetnu inteligenciju u svoju produkciju predstavljanjem alata koji generira slike za naslovnice videozapisa. Nakon kritika drugih kreatora, koji su upozorili da takvi sustavi mogu koristiti materijale zaštićene autorskim pravima bez dozvole, odlučio ga je ukloniti i uputio korisnike da se obrate dizajnerima.

Google nije objavio koliko je videa s YouTubea korišteno za treniranje njegova AI alata Veo, niti uključuje li to i sadržaje MrBeasta, čiji kanal ima više od 270 milijuna pretplatnika. Rasprava o utjecaju umjetne inteligencije na stvaraoce sadržaja time se nastavlja, a zabrinutost da bi tehnologija mogla ugroziti ljudski rad u digitalnoj ekonomiji postaje sve izraženija, piše BBC.