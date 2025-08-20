Sam Altman: Umjetna inteligencija mogla bi biti prenapuhani balon

Glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman smatra kako je umjetna inteligencija možda balon koji bi mogao puknuti.

'Kada se baloni dogode, pametni ljudi se previše uzbuđuju oko zrnca istine. Ako pogledate većinu mjehurića u povijesti, poput tehnološkog balona, postojala je stvarna stvar. Tehnologija je bila stvarno važna. Internet je bio stvarno velika stvar.



Ljudi su se previše uzbuđivali. Jesmo li u fazi u kojoj su investitori u cjelini previše uzbuđeni zbog AI-ja? Moje mišljenje je da. Je li AI najvažnija stvar koja će se dogoditi u jako dugo vremena? Moje mišljenje je također da', rekao je Altman novinarima.

Balon je opis situacije u kojoj cijena nečega poraste iznad svoje stvarne vrijednosti, obično zato što investitori postanu previše uzbuđeni, poput primjerice dot-com balona, balona kriptovaluta... Često ih je teško otkriti u stvarnom vremenu jer postoji neslaganje oko temeljne vrijednosti imovine.

Takvo neslaganje trenutno postoji oko vrijednosti umjetne inteligencije. Pojedini analitičari smatraju kako bi AI mogao biti veći prenapuhani balon od svojedobno interneta, dok drugi smatraju kako situacija nije tako dramatična.

Altman je također rekao kako očekuje da će ChatGPT uskoro prestići Facebook i Instagram kako bi postao trećom najvećom web stranicom na svijetu.

No, nakon toga izazovi će postati sve teži, pa Altman smatra kako će biti jako teško skinuti Google s trona.

Jedan od njegovih glavnih prioriteta nabava je više grafičkih procesora kako bi mogao nastaviti skalirati OpenAI. U ne tako dalekoj budućnosti planiraju potrošiti milijarde američkih dolara na izgradnju podatkovnih centara, piše Mashable.