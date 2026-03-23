Šef Pinteresta: 'Zabranite društvene mreže mlađima od 16'

U SAD-u korisnici za izradu računa na Pinterestu moraju imati minimalno 13 godina, što dotičnoj stranici daje očiglednu prednost nad potencijalno zabranjenom konkurencijom
Izvršni direktor Pinteresta, Bill Ready, pozvao je svjetske čelnike da zabrane korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina. U objavi na LinkedInu u petak napisao je: 'Potrebno nam je jasno pravilo: bez društvenih mreža za tinejdžere mlađe od 16 godina, uz stvarnu provedbu i odgovornost operativnih sustava mobilnih telefona i aplikacija koje rade na njima.'
Ready je kao primjer naveo australsku zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Prema toj regulativi, tinejdžerima je i dalje dopušteno otvarati račune na Pinterestu, što toj platformi daje određenu prednost u odnosu na konkurente poput Instagrama u privlačenju mlađih korisnika. U Sjedinjenim Državama oni pak moraju imati najmanje 13 godina za otvaranje računa na Pinterestu, piše Guardian.
Odvija se to u trenutku u kojem se u Los Angelesu vodi suđenje vezano uz korištenje društvenih mreža među mladima. Tvrtke poput Googlea i Mete suočene su s optužbama da su njihove aplikacije namjerno dizajnirane kako bi izazvale ovisnost kod djece i tinejdžera te da time doprinose krizi mentalnog zdravlja mladih. Porota trenutačno razmatra presudu.
Readyjev stav razlikuje se od pristupa vodećih ljudi najvećih tehnoloških kompanija, a one su pod sve većim pritiskom regulatora, sudova i zakonodavaca da promijene način na koji djeca i tinejdžeri koriste njihove proizvode.
Pinterest je posljednjih godina pokušao ojačati svoju poziciju među pripadnicima generacije Z, odnosno onima rođenima između 1997. i 2012. godine. Prema podacima istraživačke tvrtke Apptopia, oko trećine korisnika platforme čine osobe u dobi od 17 do 25 godina, unatoč tome što je kompanija u posljednje vrijeme razočarala investitore svojim kvartalnim financijskim rezultatima.