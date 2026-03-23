Šef Pinteresta: 'Zabranite društvene mreže mlađima od 16'

Izvršni direktor Pinteresta, Bill Ready, pozvao je svjetske čelnike da zabrane korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina. U objavi na LinkedInu u petak napisao je: 'Potrebno nam je jasno pravilo: bez društvenih mreža za tinejdžere mlađe od 16 godina, uz stvarnu provedbu i odgovornost operativnih sustava mobilnih telefona i aplikacija koje rade na njima.'

Ready je kao primjer naveo australsku zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Prema toj regulativi, tinejdžerima je i dalje dopušteno otvarati račune na Pinterestu, što toj platformi daje određenu prednost u odnosu na konkurente poput Instagrama u privlačenju mlađih korisnika. U Sjedinjenim Državama oni pak moraju imati najmanje 13 godina za otvaranje računa na Pinterestu, piše Guardian.

Odvija se to u trenutku u kojem se u Los Angelesu vodi suđenje vezano uz korištenje društvenih mreža među mladima. Tvrtke poput Googlea i Mete suočene su s optužbama da su njihove aplikacije namjerno dizajnirane kako bi izazvale ovisnost kod djece i tinejdžera te da time doprinose krizi mentalnog zdravlja mladih. Porota trenutačno razmatra presudu.

Readyjev stav razlikuje se od pristupa vodećih ljudi najvećih tehnoloških kompanija, a one su pod sve većim pritiskom regulatora, sudova i zakonodavaca da promijene način na koji djeca i tinejdžeri koriste njihove proizvode.

Pinterest je posljednjih godina pokušao ojačati svoju poziciju među pripadnicima generacije Z, odnosno onima rođenima između 1997. i 2012. godine. Prema podacima istraživačke tvrtke Apptopia, oko trećine korisnika platforme čine osobe u dobi od 17 do 25 godina, unatoč tome što je kompanija u posljednje vrijeme razočarala investitore svojim kvartalnim financijskim rezultatima.