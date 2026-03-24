Samsungov Galaxy S26 od danas uvodi podršku za popularnu iPhone značajku

Damir Rukavina

24.03.2026 u 12:38

Kao što je i Google obećao, funkcija Quick Share, koja podržava i Appleov AirDrop, omogućit će lako prenošenje datoteka među platformama

Samsung je objavio da će njegova serija Galaxy S26 dobiti podršku za dijeljenje datoteka između Android i Apple uređaja putem funkcije Quick Share, čime se proširuje kompatibilnost s AirDropom.

Ova mogućnost temelji se na ranijoj najavi Google, koji je Quick Share predstavio na svojim Pixel 10 uređajima prošle godine te u veljači najavio širenje podrške na veći broj uređaja. Nova funkcionalnost omogućuje korisnicima Androida slanje i primanje fotografija i datoteka s Apple uređaja, slično načinu na koji AirDrop radi između Apple korisnika.

Za primanje sadržaja s iPhonea potrebno je uključiti postavku vidljivosti 'everyone for 10 minutes', čime uređaj postaje privremeno dostupan za prijenos datoteka.

Samsung u Južnoj Koreji planira započeti s uvođenjem ove funkcije 23. ožujka, nakon čega će se postupno proširiti na druga tržišta, uključujući Sjevernu Ameriku, Europu, Hong Kong, Japan i Latinsku Ameriku. Tvrtka je također najavila da bi dodatni uređaji uskoro trebali dobiti istu kompatibilnost, piše Engadget.

