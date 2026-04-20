Isprobali smo Samsung Galaxy A37 5G: Velik ekran i jasna vizija

Najnoviji smartfon srednje kategorije iz Samsunga skrojen je za korisnike kojima specifikacije pored ekrana nisu pretjerano važne i to je, možda, njegova najveća prednost

Kao što to obično ide u ovom dijelu godine, zatopljenje je u punom jeku, a Samsung izbacuje novi telefon srednje klase. Ovogodišnja proljetna euforija uobličena je u dva nova modela karakteristična po pastelastim nijansama, velikim ekranima i osjetno manjim cijenama od onih za modele Galaxy, a donosi i adekvatnu kolekciju kompromisa.

Kao i u slučaju svih jeftinijih uređaja, vlada nada da će oni koji ih kupuju pronaći dovoljno novca u novčaniku i ljubavi u srcu da ih prihvate onakve kakvi jesu. Svjež, jednostavan, pitom Dok ovogodišnji Galaxy A57 predstavlja malo odvažniju verziju Samsungove vizije za uređaje srednje klase, model koji testiram, Samsung Galaxy A37 5G, vodi štedljivost korak dalje te nudi slično iskustvo kao na skupljim modelima, samo poduprto osjetno oskudnijim hardverskim značajkama.

Ne vjerujete mi? Pa, za početak, okvir uređaja nije od aluminija, nego od plastike, dok ostatak kućišta čine dva staklena panela. Glavna značajka uređaja je njegov 6,7-inčni AMOLED ekran rezolucije 1080 puta 2340 piksela, radnog takta do 120 Hz, a on, zanimljivo, ovaj put dolazi bez podrške za HDR prikaz.

Ovo u praksi znači da ste vidjeli ostale specifikacije uređaja i sami sebi rekli 'ma to je ok', što i nije baš tako loše uzmemo li u obzir to da ima solidnu svjetlinu do 1900 nita. Baterija koja traje Što se ostalih značajki tiče, tu je certifikat IP68 uparen sa solidnom baterijom od 5000 mAh, a ona podržava brzo punjenje do 45 W. Uređaj pokreće relativno 'šepav' 4-nanometarski Exynos 1480 opremljen s četiri jezgre 2.75 Cortex-A78 GHz i 4 2.0 GHz Cortex-A55 u kombinaciji s GPU-om Xclipse 530 (koji pokazuje slabije performanse sa softverom Vulcan).

Sve to znači da se na ovom telefonu baš i nećete naigrati, s obzirom na to da su mu i multitasking i gejming na pitomoj strani spektra. S druge strane, nezahtjevni procesor znači da se baterija puno sporije prazni, pa Galaxy A37 zahvaljujući tome može potjerati oko 14 radnih sati prije potrebe za spajanjem na punjač. A što je s kamerom? Krunski dragulj uređaja, trostruki modul kamera na pozadini, pored nepokolebljive mogućnosti da ga pretvori u klackalicu kad ga stavite na stol, omogućuje dobre fotografije danju i solidne noću, pod uvjetom da koristite glavni širokokutni objektiv od 50 MP. Ako se prebacite na ultraširokokutni objektiv od 8 MP, počinju se nazirati nedostaci poput ispranih boja i zrnatih fotografija noću ili osjetno zamućenih fotografija tijekom dana.

Treći objektiv od 5 MP, koji Samsung naziva makrokamerom, pored snimanja slabih fotografija nema apsolutno nikakvu konkretnu funkciju osim podsjećanja korisnika da radije upotrebljava ostala dva objektiva. Glavni širokokutni snimač od 50 MP može snimati i makrofotografije, samo s malo veće udaljenosti, a rezultati su puno bolji, pa pretpostavljam da je treći stražnji objektiv tu samo da bi telefon izgledao modernije. Softverska podrška Na sreću, glavni razlog za kupnju ovog uređaja ne leži u njegovom hardveru, već softveru. Pogonjen Androidom 16 i najnovijim skinom One UI 8.5, Samsung Galaxy A37 5G donosi veliku većinu značajki koje su proslavile skuplje modele, uz dobrodošlu softversku podršku od šest godina.

Ovo znači da korisnici pored duševnog mira dobivaju hrpu Samsungovih AI značajki, uključujući novog Bixbyja, a on može razumjeti što tražite od njega i kontekstualno pokrenuti program ili opciju koja bi vam za vaš zahtjev najviše trebala. Tu su i igračke poput snap filtra, alati poput onih za brisanje dijelova fotografija, kao i nezaobilazni Circle to search.

Samsung Galaxy A37 5G Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina







+3 Samsung Galaxy A37 5G Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina