Samsungovi pametni telefoni dobili su novu sigurnosnu značajku

To otežava pristup vašim podacima ako izgubite uređaj ili ga netko ukrade jer ponovno pokretanje vraća određene sigurnosne uvjete i zahtijeva od korisnika ponovni unos lozinke.

Samsung je dodao novu sigurnosnu značajku pametnim telefonima iz serije Galaxy koja može ponovno pokrenuti uređaj ako je predugo neaktivan. Inactivity Restart automatski će ga pokrenuti ako ostane zaključan 72 sata bez uspješnih pokušaja otključavanja.

Nova značajka je skrivena u sigurnosnim postavkama i morat će je ručno uključiti. Otvorite Settings, pa Security and Privacy, kucnite More security settings i uključite sklopku uz Inactivity Restart.

Nakon što je uključite, mobitel će se automatski ponovno pokrenuti ako ostane zaključan neprekidno 72 sata. Kada uređaj otkrije da nije bilo uspješnog pokušaja otključavanja tijekom ta tri dana, sustav tiho samostalno ponovno pokreće uređaj bez korisnika.

Nakon ponovnog pokretanja ući će u stroži sigurnosni način rada. Obavijesti pojedinih aplikacija i pojedinosti o dolaznim pozivima mogu ostati skrivene dok uređaj nije ponovno otključan. Alarmi određenih aplikacija također mogu ostati ograničeni dok potvrda nije dovršena. Ako je sama SIM kartica zaključana, morat ćete je otključati prije primanja poziva.

Značajka se počela pojavljivati ​​na pojedinim uređajima Galaxy nakon sigurnosnog ažuriranja ove veljače. Navodno je dostupna i na uređajima iz serije Galaxy S25 s One UI 8.5 beta i Galaxy Z Fold 7 na One UI 8.

Apple je dodao sličnu sigurnosnu značajku u iOS kako bi zaštitio podatke na iPhoneu, a drugi uređaji s operativnim sustavom Android također su usvojili zaštitne mjere koje iniciraju ponovno pokretanje nakon dulje neaktivnosti, piše Digital Trends.