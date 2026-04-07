Zbogom, Samsung Messages

Samsung je službeno najavio kraj svoje aplikacije za poruke - Samsung Messages - koja će biti ukinuta u srpnju nakon postupnog povlačenja iz upotrebe tijekom posljednjih nekoliko godina.
Tvrtka već dulje vrijeme usmjerava korisnike prema Google Messages, aplikaciji koju razvija (pogodili ste) Google, a koja je postala zadana opcija na novijim Galaxy uređajima poput Samsung Galaxyja S26. Prijelaz je započeo još 2021., a od 2024. Samsung je odustao od predinstaliranja svoje 'in-house' aplikacije.
Kako bi potaknuo korisnike na prelazak, Samsung ističe prednosti Google Messages, uključujući podršku za RCS standard koji omogućuje napredne funkcije poput indikatora tipkanja, kvalitetnijeg slanja fotografija i poboljšanih grupnih razgovora.
Aplikacija također nudi filtriranje neželjene pošte uz pomoć umjetne inteligencije, sinkronizaciju poruka na više uređaja te integraciju s AI sustavom Gemini.
Vrijeme je za selidbu
Nakon gašenja aplikacije u srpnju, Samsung Messages više neće podržavati standardnu razmjenu poruka, a jedino će ostati aktivna komunikacija s hitnim službama. Točan datum prestanka rada još nije objavljen.
Korisnici uređaja s Androidom 12 i Androidom 13 mogu se bez problema prebaciti na Google Messages, dok korisnici starijih verzija poput Androida 11 nisu izravno pogođeni, jer će se nastaviti podrška za aplikaciju Samsung Messages u tim slučajevima.
Promjena će utjecati i na starije pametne satove koji koriste Tizen OS. Takvi uređaji više neće imati pristup punoj povijesti razgovora jer ne podržavaju Google Messages, iako će osnovno slanje i primanje poruka i dalje biti moguće. Noviji modeli koji koriste WearOS zadržat će punu funkcionalnost, piše Cnet.