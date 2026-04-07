Zbogom, Samsung Messages

Tvrtka već dulje vrijeme usmjerava korisnike prema Google Messages , aplikaciji koju razvija (pogodili ste) Google, a koja je postala zadana opcija na novijim Galaxy uređajima poput Samsung Galaxyja S26. Prijelaz je započeo još 2021., a od 2024. Samsung je odustao od predinstaliranja svoje 'in-house' aplikacije.

Samsung je službeno najavio kraj svoje aplikacije za poruke - Samsung Messages - koja će biti ukinuta u srpnju nakon postupnog povlačenja iz upotrebe tijekom posljednjih nekoliko godina.

Kako bi potaknuo korisnike na prelazak, Samsung ističe prednosti Google Messages, uključujući podršku za RCS standard koji omogućuje napredne funkcije poput indikatora tipkanja, kvalitetnijeg slanja fotografija i poboljšanih grupnih razgovora.

Aplikacija također nudi filtriranje neželjene pošte uz pomoć umjetne inteligencije, sinkronizaciju poruka na više uređaja te integraciju s AI sustavom Gemini.

Nakon gašenja aplikacije u srpnju, Samsung Messages više neće podržavati standardnu razmjenu poruka, a jedino će ostati aktivna komunikacija s hitnim službama. Točan datum prestanka rada još nije objavljen.

Korisnici uređaja s Androidom 12 i Androidom 13 mogu se bez problema prebaciti na Google Messages, dok korisnici starijih verzija poput Androida 11 nisu izravno pogođeni, jer će se nastaviti podrška za aplikaciju Samsung Messages u tim slučajevima.

Promjena će utjecati i na starije pametne satove koji koriste Tizen OS. Takvi uređaji više neće imati pristup punoj povijesti razgovora jer ne podržavaju Google Messages, iako će osnovno slanje i primanje poruka i dalje biti moguće. Noviji modeli koji koriste WearOS zadržat će punu funkcionalnost, piše Cnet.