Reddit razmišlja o novoj metodi borbe protiv botova. Neće vam se svidjeti

U intervjuu je naveo da bi 'najjednostavniji način' mogao uključivati tehnologije za prepoznavanje lica, kao što su Face ID ili Touch ID , koje zahtijevaju fizičku interakciju korisnika s uređajem . 'One zapravo zahtijevaju ljudsku prisutnost, odnosno osoba mora nešto dodirnuti ili pogledati, što u velikoj mjeri potvrđuje da se radi o čovjeku', rekao je Huffman.

Reddit razmatra uvođenje dodatnih koraka provjere identiteta korisnika da bi se smanjio utjecaj botova na toj platformi. Izvršni direktor Steve Huffman izjavio je da tvrtka istražuje više metoda za potvrdu da je korisnik stvarna osoba, a ne automatizirani račun.

Idete na Reddit? Isprave, molim

Osim biometrijskih metoda, spomenuo je alternativna rješenja, poput korištenja decentraliziranih ili vanjskih servisa koji ne zahtijevaju identifikacijske dokumente. S druge strane, razmatraju se i stroži pristupi, uključujući provjeru identiteta putem službenih dokumenata.

Ove rasprave dolaze u kontekstu porasta broja botova na društvenim mrežama, uključujući Reddit, gdje su takvi računi korišteni i za prikrivene eksperimente. Ipak, Huffman naglašava da platforma želi zadržati anonimnost korisnika kao jednu od ključnih vrijednosti. 'Dio našeg obećanja korisnicima je da ne znamo vaše ime, ali želimo znati da ste osoba', rekao je.

Suosnivač Reddita Alexis Ohanian također je komentirao te prijedloge, ističući da nije očekivao mogućnost korištenja prepoznavanja lica, ali se složio da je potrebno rješenje za problem lažnog sadržaja. Dodao je da nije siguran kako bi korisnicima predstavio ideju skeniranja lica, s obzirom na važnost anonimnosti na toj platformi, piše Engadget.

Reddit zasad nije donio konačnu odluku, a Huffman ističe da će pronalaženje ravnoteže između sigurnosti i privatnosti biti postupan proces, kako za Reddit, tako i za druge društvene mreže.

Uvođenje biometrije kao načina provjere korisničkog identiteta donosi niz rizika vezanih uz privatnost podataka. Ako podaci o prijavi, poput one na Discordu, budu pohranjeni na Redditovim serverima, milijune korisnika koji odluče vjerovati kompaniji od još jedne krađe identiteta dijeli samo lukava provala u sustav te platforme.