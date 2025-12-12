Reddit pokreće tužbu zbog zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 u Australiji

Prema zakonu, koji je stupio na snagu u srijedu, osobama mlađim od 16 godina više nije dopušteno imati vlastite račune na 10 glavnih društvenih mreža, uključujući Reddit, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook i YouTube.

U podnesku australskom Visokom sudu, Reddit tvrdi da zabrana krši slobodu političkog govora i predstavlja rizik za privatnost.

U objavi na platformi, Reddit je rekao da ozbiljno shvaća sigurnost mladih na internetu i da sudski postupak nije pokušaj izbjegavanja poštivanja zakona. "Uz to, vjerujemo da postoje učinkovitiji načini da australska vlada postigne naš zajednički cilj zaštite mladih."