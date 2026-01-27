Slijede primjer Australije: Prvi u Europi uvode povijesnu zabranu?

Predsjednik Emmanuel Macron u društvenim mrežama vidi jedan od uzročnika nasilja među mladim ljudima, stoga poziva Francusku da slijedi primjer Australije, prve države u svijetu koja je u prosincu prošle godine maloljetnicima (ispod 16 godina) zabranila pristup društvenim mrežama uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube.

Macron želi da zabrana u Francuskoj stupi na snagu prije početka nove školske godine u rujnu. 'Ovim zakonom postavljamo jasne granice i poručujemo da društvene mreže nisu bezopasne', kazala je zastupnica Laure Miller iz centrističke stranke 'Renaissance', koja podupire francuskog predsjednika.

'Djeca nam sve manje čitaju, sve manje spavaju, a s druge strane sve se više uspoređuju jedni s drugima. Ovo je bitka za slobodne umove', dodala je. Zabranu društvenih mreža po uzoru na Australiju razmatraju i druge europske države kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Španjolska i Grčka.

I Europski je parlament pozvao Europsku uniju da odredi minimalnu dob za pristup društvenim mrežama, no na državama članicama je da odluče hoće li uvesti dobna ograničenja. U Francuskoj postoji široka politička i javna podrška onemogućavanju pristupa maloljetnika društvenim mrežama.