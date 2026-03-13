ZAKON O DIGITALNIM USLUGAMA

EU prisilio X na promjenu sustava verifikacije nakon kazne od 120 milijuna eura

L. Š.

13.03.2026 u 14:58

Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Društvena mreža X, u vlasništvu Elona Muska, pristala je izmijeniti sustav verifikacije korisničkih računa u Europskoj uniji nakon što joj je Bruxelles prošle godine izrekao kaznu od 120 milijuna eura zbog kršenja europskog Zakona o digitalnim uslugama (DSA)

Prema pisanju Bloomberga, tvrtka je Europskoj komisiji predstavila prijedlog izmjena vezanih uz plavu oznaku verifikacije, kojom se potvrđuje autentičnost korisničkih računa, piše Euronews.

Europska komisija kaznila je X u prosincu jer je procijenila da sustav plaćene verifikacije, uveden nakon što je Elon Musk 2022. kupio Twitter, može dovesti korisnike u zabludu. Prema ocjeni Bruxellesa, takav sustav može stvoriti pogrešan dojam da su verificirani računi nužno pouzdani ili službeni, iako to više nije slučaj.

Komisija je ujedno upozorila da na platformi nije dostupna ažurirana evidencija oglašivača, što bi moglo predstavljati problem osobito tijekom izbornih kampanja jer korisnici i regulatorna tijela ne mogu jasno utvrditi tko stoji iza određenih političkih poruka ili oglasa.

Odluka Bruxellesa znači da tvrtka mora platiti izrečenu kaznu ili osigurati financijsko jamstvo, dok u međuvremenu provodi izmjene koje bi trebale uskladiti platformu s europskim pravilima.

Spor oko ove odluke prerastao je i u diplomatsku napetost između Bruxellesa i Washingtona. Predstavnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa optužili su Europsku uniju za cenzuru i prekomjerno reguliranje američkih tehnoloških kompanija.

