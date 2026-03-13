karijerni zaokret

Bivši šef Googlea za Europu postaje novi direktor BBC-ja? Ima težak zadatak

M.Da.

13.03.2026 u 14:06

Bivši šef Googlea trebao bi postati novi izvršni direktor BBC-ja
Bionic
Reading

Imenovanje Matta Brittina generalnim direktorom BBC-ja potvrdilo bi nadmoć tehnoloških kompanija u svijetu medija, pogotovo zbog činjenice da je publika okrenuta streamingu i online platformama

Bivši šef Googlea za Europu, 57-godišnji Matt Brittin najizgledniji je kandidat za preuzimanje dužnosti generalnog direktora BBC-ja. Neki analitičari su uvjereni da će upravo on naslijediti Tima Davieja na toj poziciji, doznaje Guardian.

Brittin je punih 10 godina vodio Google u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. Lani je odstupio s te dužnosti kako bi uzeo "mini godinu odmora". No, ostao je neizvršni direktor Guardian Media Groupa.

Iz BBC-a nisu htjeli komentirati te navode. Drugi izvori tvrde da konačna odluka o izboru novog generalnog direktora nije donesena.

Suočavanje s pritiscima

Ipak, Brittinovo imenovanje, ako ga bude, potvrdilo bi nadmoć tehnoloških kompanija u svijetu medija. Jasno je već sad da je većina publike okrenuta streamingu i online platformama, nauštrb televizije. BBC se već bori s utjecajem YouTubea, koji je u vlasništvu Googlea.

Davie je stvorio odjel za medijsku tehnologiju, za kojeg želi da s vremenom postane samostalni medijski operater. Uz to, želi proširiti digitalnu platformu iPlayer. Brittin, pak, dijeli sličan stav prema tehnologijama, ali će se pritom suočiti s nizom kritika, prevenstveno oko pristranosti i načina na koji je uređen govor Donalda Trumpa.

Iako pozicija generalnog direktora BBC-a sa sobom nosi plaću veću od 500.000 funti, neki u medijskoj industriji kažu da je najpoznatiji britanski javni medij postalo nemoguće kvalitetno voditi zbog veličine organizacije, napada političkih protivnika i žestoke konkurencije daleko bogatijih rivala.

BBC Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN

'Nije za one sa slabim srcem'

Vjerojatno se iz tih razloga na natječaj nisu prijavili Jay Hunt, bivši kontrolor BBC One i glavni kreativni direktor Channel 4 koji je sada u Apple TV-u; Alex Mahon, donedavni glavni izvršni direktor Channel 4 te Charlotte Moore, bivša glavna kreativna direktorica BBC-a koja sada vodi Left Bank Pictures.

Zbog toga Davie smatra da bi njegov nasljednik trebao imati iskustva u javnom životu. "Ovo nije za one sa slabim srcem.  Javni život vas može stići za 10 dana ili čak 10 godina. Možete izgorjeti od utjecaja", zaključio je Davie. 

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
