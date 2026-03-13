Bivši šef Googlea za Europu postaje novi direktor BBC-ja? Ima težak zadatak

Bivši šef Googlea za Europu, 57-godišnji Matt Brittin najizgledniji je kandidat za preuzimanje dužnosti generalnog direktora BBC-ja. Neki analitičari su uvjereni da će upravo on naslijediti Tima Davieja na toj poziciji, doznaje Guardian.

Brittin je punih 10 godina vodio Google u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. Lani je odstupio s te dužnosti kako bi uzeo "mini godinu odmora". No, ostao je neizvršni direktor Guardian Media Groupa.

Iz BBC-a nisu htjeli komentirati te navode. Drugi izvori tvrde da konačna odluka o izboru novog generalnog direktora nije donesena.