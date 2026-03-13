Bivši šef Googlea za Europu postaje novi direktor BBC-ja? Ima težak zadatak

Imenovanje Matta Brittina generalnim direktorom BBC-ja potvrdilo bi nadmoć tehnoloških kompanija u svijetu medija, pogotovo zbog činjenice da je publika okrenuta streamingu i online platformama
Bivši šef Googlea za Europu, 57-godišnji Matt Brittin najizgledniji je kandidat za preuzimanje dužnosti generalnog direktora BBC-ja. Neki analitičari su uvjereni da će upravo on naslijediti Tima Davieja na toj poziciji, doznaje Guardian.
Brittin je punih 10 godina vodio Google u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. Lani je odstupio s te dužnosti kako bi uzeo "mini godinu odmora". No, ostao je neizvršni direktor Guardian Media Groupa.
Iz BBC-a nisu htjeli komentirati te navode. Drugi izvori tvrde da konačna odluka o izboru novog generalnog direktora nije donesena.
Suočavanje s pritiscima
Ipak, Brittinovo imenovanje, ako ga bude, potvrdilo bi nadmoć tehnoloških kompanija u svijetu medija. Jasno je već sad da je većina publike okrenuta streamingu i online platformama, nauštrb televizije. BBC se već bori s utjecajem YouTubea, koji je u vlasništvu Googlea.
Davie je stvorio odjel za medijsku tehnologiju, za kojeg želi da s vremenom postane samostalni medijski operater. Uz to, želi proširiti digitalnu platformu iPlayer. Brittin, pak, dijeli sličan stav prema tehnologijama, ali će se pritom suočiti s nizom kritika, prevenstveno oko pristranosti i načina na koji je uređen govor Donalda Trumpa.
Iako pozicija generalnog direktora BBC-a sa sobom nosi plaću veću od 500.000 funti, neki u medijskoj industriji kažu da je najpoznatiji britanski javni medij postalo nemoguće kvalitetno voditi zbog veličine organizacije, napada političkih protivnika i žestoke konkurencije daleko bogatijih rivala.
'Nije za one sa slabim srcem'
Vjerojatno se iz tih razloga na natječaj nisu prijavili Jay Hunt, bivši kontrolor BBC One i glavni kreativni direktor Channel 4 koji je sada u Apple TV-u; Alex Mahon, donedavni glavni izvršni direktor Channel 4 te Charlotte Moore, bivša glavna kreativna direktorica BBC-a koja sada vodi Left Bank Pictures.
Zbog toga Davie smatra da bi njegov nasljednik trebao imati iskustva u javnom životu. "Ovo nije za one sa slabim srcem. Javni život vas može stići za 10 dana ili čak 10 godina. Možete izgorjeti od utjecaja", zaključio je Davie.