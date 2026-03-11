Španjolska će mjeriti mržnju na društvenim mrežama

'Mržnja je opasna, a putem društvenih mreža je izazvala podjele u društvu', izjavio je Sanchez na Prvom međunarodnom forumu protiv mržnje, koji je u Madridu okupio stručnjake i pogođene osobe kako bi razmotrili učinke mržnje i digitalnog uznemiravanja na ljudsko dostojanstvo.

Novi alat je nazvan HODIO , što je akronim na španjolskom jeziku za 'Otisak mržnje i polarizacije', te će omogućiti vladi sustavno praćenje prisutnosti, širenja i utjecaja govora mržnje na društvenim mrežama u Španjolskoj.

Premijer je napomenuo da su zločini iz mržnje u Španjolskoj porasli 41 posto u zadnjih deset godina. 'Želimo početi razgovarati o utjecaju mržnje. Kada se nešto mjeri, prestaje biti nevidljivo', rekao je. Nova platforma HODIO bit će bazirana na akademskim kriterijima te će 'kombinirati kvantitativnu analizu i stručnu recenziju' kako bi dala vjerodostojne rezultate.

Rezultati će pak biti objavljeni javno, kako bi građani mogli vidjeti 'tko blokira sadržaj mržnje, tko gleda na drugu stranu i tko na tome profitira', rekao je Sanchez.

Španjolska je prošli mjesec najavila širi plan za regulaciju društvenih mreža, uključujući zabranu njihove upotrebe za mlađe od 16 godina, te pokretanje kaznenog postupka protiv direktora platformi koje budu objavljivale nezakoniti ili sadržaj s mržnjom. 'Digitalno okruženje ne može biti prostor bez pravila', poručio je Sanchez.